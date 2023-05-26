ФСБ заявила о предотвращении теракта в Геленджике

Силовики продолжают расследовать дело

В Геленджике предотвратили теракт. Об этом сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

- Задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший устроить взрыв одного из объектов правоохранительных структур, - говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Силовики отмечают, что планировал подорвать самодельное устройство на территории Геленджика 42-летний местный житель.

- В подготовке к теракту причастен гражданин России 1981 года рождения. Мужчина задержан, - отметили в ФСБ.

Сторонник украинского неонацизма оборудовал в лесу тайник, куда спрятал готовое к применению СВУ самодельное взрывное устройство. Его изъяли. Кроме этого, по адресу проживания мужчины нашли компоненты для изготовления взрывчатки, которые также забрали силовики.

В месте сбора самодельного устройства обнаружены инструкции по сборке взрывных устройств и их применению. По словам жителя Геленджика, все рекомендации были «получены из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований». Не исключено, что мужчина хотел заработать денег, которые ему пообещали в ВСУ.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Расследование продолжается.