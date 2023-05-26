Два беспилотника упали в центре Краснодара: губернатор подтвердил, что причиной взрывов стали дроны

Экстренные службы работают на месте

Утром 26 мая в центре Краснодара были слышны взрывы. Пострадали офисное здание, частный дом и пятиэтажка. Губернатор Кубани подтвердил, что причиной стало падение двух беспилотников.

- Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв, - написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Часть упавшего беспилотника

Глава региона поблагодарил спецслужбы за оперативные и профессиональные действия. Следственные мероприятия продолжаются.

- В ближайшее время поможем восстановить повреждения и окажем всю необходимую помощь горожанам, чье жилье пострадало, - добавил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что был слышен взрыв в районе здания на ул. Морской, 54/2. Там пострадало офисное здание, рядом в пятиэтажке выбило окно и пострадала кровля частного дома. Повреждения произошли в пределах одного квартала.

Взрывы услышали местные жители около 4 часов утра. Очевидцы о том, что происходило в момент ЧП в центре Краснодара. Власти попросили краснодарцев сохранять спокойствие, пострадавших и жертв нет.

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