Библиомобиль, лекции и мастер-классы. Рассказываем, какие еще мероприятия можно посетить в Анапе в «Библионочь — 2023»

В Анапе 27 мая пройдет«Библионочь — 2023». Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе 27 мая пройдет «Библионочь — 2023». Для ее празднования на курорте подготовили множество мероприятий.

- Библиотеки муниципалитета приглашают интересно и познавательно провести время на интерактивных площадках. В этот день в городе пройдут различные мастер-классы, творческие встречи, театральные постановки, громкие чтения, викторины, выставки, лектории и кинопокы, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Например, с 18:00 до 22:00 в городской библиотеке №2, которая находится по адресу: Ленина, дом 161, пройдет литературный праздник. А с 17:00 до 00:00 в центральной библиотеке по адресу: микрорайон 12, дом 8а, состоятся внеклассные чтения «Большая перемена, или Путешествие в страну знаний».

Кроме того, днем по улицам города проедет библиомобиль. Он совершит литературный маршрут в рамках интеллектуального забега «Бегущая книга». По пути машина будет остановливаться на улицах Пушкина, Гоголя, Лермонтова.

- Вместе с жителями и гостями города библиотекари проведут викторину «Культурный код». В этот раз ее темой станут любимые миллионами афоризмы, «крылатые» выражения, поговорки, литературные и киноцитаты, - поделились в пресс-службе мэрии Анапы.

Все мероприятия начнутся с 17:00 до 18:00. Они будет длится до 22:00 — 00:00. Полную программу активностей можно посмотреть на сайте городской администрации.