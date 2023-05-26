Огромный астероид приблизится к Земле 12 июня

Снимок: kiam_ison_network

12 июня 2023 года крупный астероид диаметром более 500 метров сблизится с Землей. Астрономы считают объект потенциально опасным.

- Астероид (488453) 1994 XD пройдет расстоянии на 3,1 миллиона километров, что примерно в 8 раз превышает среднее расстояние до Луны, - сообщили в Центре коллективного пользования Международной сети телескопов для научных и прикладных задач.

Снимок потенциально опасного астероида получили сотрудники обсерватории КубГУ в Краснодаре. Астрономы сообщили, что нет паники для опасений, столкновения с Землей не произойдет, в обсерватории следят за траекторией передвижения объекта.

- Каждую неделю в обсерватории выявляем небесные тела, которые могут быть потенциально опасными для земного шара. Астрологи смотрят и заранее выстраивают траекторию. И сейчас она абсолютно безопасна, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий обсерваторией Александр Иванов.

Катастрофический ущерб Земле могут нанести объекты, превышающие километр, отмечают эксперты. Такой астероид будет весить несколько десятков мегатонн и может разрушить целый регион. Считается, что когда-то к гибели всего живого на планете привел 10-километровый астероид.