Иномарка въехала в остановку, на которой находились две женщины Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Кропоткине одна из женщин, попавшая под колеса иномарки на остановке, выжила. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, смертельное ДТП произошло днем 26 мая на улице Авиационной. За рулем Kia Ceed проезжала 50-летняя женщина. В какой-то момент водитель не справилась с управлением и врезалась в автобусную остановку. В это время здесь находились две женщины-пешехода. Удар был такой силы, что остановку искорежило, а пешеходы получили серьезные травмы.

Момент ДТП заснял видеорегистратор проезжавшего автомобиля, на обгон которого выехала иномарка. Далее водитель попыталась обогнать следующую машину, но от удара с ней съехала в сторону и влетела в остановку.

В результате ДТП одна из пострадавших – 72-летняя женщина – скончалась на месте происшествия до приезда медиков. 84-летнюю женщину, находившуюся рядом с ней, в тяжелом состоянии госпитализировали. В больницу также доставили водителя иномарки, въехавшей в остановку. По словам очевидцев, за рулем машины была женщина - хозяйка магазина через дорогу от остановки, где произошла авария.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

– Госавтоинспекция Кубани напоминает о недопустимости обгонов в запрещенных местах и превышении скоростного режима, – отметили в пресс-службе ГИБДД по краю.