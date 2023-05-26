«Все изменилось». Мама девочки «с маской Бэтмена» ошарашила известием по поводу лечения в России

Луна Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Американка Луна Феннер нуждается в продолжении лечения последствий удаления меланоцитарного невуса. Три года она прилетала в Краснодар на прием лазерного хирурга Павла Попова. В конце 2021 года невус был практически удален (за исключением небольшой области вокруг век). Луна вместе с мамой отправились домой. Но обещали вернуться.

В феврале 2022 года дипломатические отношения России и США претерпели серьезные перемены, авиасообщение прервалось. Но самое печальное, Кэрол - маме Луны стали поступать неприятные сообщения о том, что она с дочерью теперь может стать нежелательным гостем в России.

Еще недавно она все же рассматривала возможность приезда в Краснодар.

- Мы нашли для нее ближайшее российское консульство, чтобы была возможность оформить документы. Велись переговоры, - рассказывают "КП"-Кубань" в клинике фотодинамической терапии Попова. - Но она все же приняла решение пока не ехать сюда. Этому многое мешает сейчас, в том числе и семейный бизнес в США.

Кэрол с гражданским мужем и отцом Луны открыла магазин стройматериалов, но он, бразилец по происхождению, не говорит по-английски. Тогда как Кэрол (Каролина) общается на английском свободно.

- Она не может пока оставить собственное дело по этой причине, - уточнили для "КП" - Кубань" в клинике.

Надо сказать, Луна за это время подросла, и недавно отметила свой четвертый день рождения. Родители не собираются останавливаться в своей цели исправить ее пугающую некогда внешность. Девочка родилась с гигантским родимым пятном на лице. Эту родинку журналисты по всему миру деликатно сравнили с маской супергероя. Сейчас "маски" нет, но остались шрамы и над их исправлением предстоит работать врачам.