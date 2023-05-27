Автомобиль готовят к отправке. Фото: Виктор Борисов

Кубанские волонтеры из Северского района доставят очередной УАЗ на передовую. Машина готовится к отправке. Ее покроют защитным цветом, доведут до ума техническую часть. Это будет третий автомобиль, который передают за «ленточку» по просьбе бойцов.

- За время существования нашей группы поддержки мы собрали более 4 млн рублей. В районе много групп, но мы все действуем сообща. Например, где-то собрали 100 рублей на квадрокоптер, но денег не хватает, мы помогаем, - рассказал «КП»-Кубань» один из организаторов группы «Помощь мобилизованным» Виктор Борисов. – Хотелось бы, чтобы мы были не разрозненные, ведь все равно одно общее дело делаем.

В начале частичной мобилизации группа энтузиастов отправляла своим землякам одежду, амуницию, продукты, но сейчас фокус помощи сместился на более крупные закупки. По запросу военных приобретаются надежные бронежилеты, квадрокоптеры, резина для техники, бинокли, генераторы и многое другое.

- Большие расходы берут на себя предприниматели Северского района. Среди наших помощников есть и чиновники. Но, конечно, мы не отказываемся ни от какой помощи. Каждые 100 рублей могут приблизить покупку того или иного оборудования, которое спасет наших ребят, отмечает Борисов.

Как помочь с закупкой необходимых средств

Перевести любую сумму по номеру телефона +7 918 461 14 51 (получатель Анна Александровна И.).