Бывший зам. главы Наркоконтроля Адыгеи украл из ведомства более 400 тысяч рублей

Экс-полицейский украл 412 тысяч рублей у ведомства. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее перед судом предстанет бывший заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Адыгее. Мужчину подозревают в причинении имущественного ущерба в крупном размере. Экс-полицейский похитил у ведомства 412 тысяч рублей

- Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника республиканского Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. Он обвиняется мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

По данным следствия, обвиняемый вел работу с осведомителями наркоконтроля. Гражданским лицам платили вознаграждение за важную информацию, которая помогала полицейским бороться с наркотрафиком в республике. С февраля 2019 года по январь 2023 года предоставлял в бухгалтерию расписки о выдаче гонораров, которые впоследствии оказались фальшивыми. За четыре года обвиняемому удалось вытащить из кассы более 400 тысяч рублей.

- В этот период обвиняемый, используя свои служебные полномочия, похитил денежные средства, выделяемые МВД по Республике Адыгея для осуществления оперативно-розыскной деятельности. Он не передавал деньги для оплаты лицам, привлеченным к конфиденциальному сотрудничеству на контрактной основе, а распорядился ими по своему усмотрению, - уточнили в следкоме республики.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.