Полиция Краснодара освободила запертых в гараже краснокнижных сервалов

Сервалы - редкие и очень красивые кошки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре завершись двухдневные поиски хозяйки сервалов. Пара африканских кошек оказалась запертой в гараже. Хищников случайно заметили жители микрорайона Дубинка. Пятнистые мордочки с жалобными глазами выглядывали из-за решеток в поисках солнечного света. Условия в темном гараже со спертым воздухом явно не подходили для содержания редких хищников.

- Участковыми установлена личность владелицы двух диких кошек породы сервал. Это 40-летняя жительница Ростовской области, временно проживающая в Краснодаре, - сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Первыми забили тревогу зоозащитники. Сервалов из-за небольших размеров, но сурового норова называют бэби-леопардами. Тесная железная коробка – не самый лучший вариант для проживания экзотических кустарниковых кошек.

- В такую адскую жару, когда температура внутри гаража может достигать 50-60 °С, животное там просто погибнет, — говорили зоозащитники.

По словам живущих рядом краснодарцев, сервалов регулярно проведывала хозяйка, которая не желала общаться с переживающими за животных жителями. Скорее всего женщина их приобрела для разведения и последующей продажи котят.

- Я купила животных неделю назад. Отдала за пару из двухлетних самца и самочки 100 тысяч рублей. Гараж арендовала на время, пока подыскиваю более достойные условия для их содержания, - рассказала владелица животных полицейским.

Содержание этих хищников по российским законам запрещено как в частных домах, так и в квартирах. Поэтому животные из гаража переедут на передержку в Сафари-парк. У сотрудников есть опыт ухода за крупными кошками. Ветеринары проведут все необходимые анализы и проверят здоровье пятнистых затворников. По окончанию проверки материалы передадут в Росприроднадзор, где примут решение о дальнейшей судьбе сервалов.