Библионочь в Краснодаре 2023: полная программа мероприятий Фото: Олег ЗОЛОТО

Всероссийская акция Библионочь уже по традиции пройдет в Краснодаре. Она состоится в субботу, 27 мая. Начало мероприятий в краевой столице запланировано на 18:00.

Отмечается, что жители и гости мегаполиса примут участие в мастер-классах, экскурсиях, лекциях и даже встречах с писателями. Они пройдут в 11 библиотеках Краснодара.

Так в библиотеке им. Некрасова участники акции попробуют свои силы в музыке и стихосложении. А помогут им ведущие писатели краевой столицы.

Написать собственную книгу смогут участники акции в библиотеке им. Бакалдина. Там же пройдет популярная викторина «Угадай мелодию».

Показ мини-спектакля «Вечерняя школа» состоится в библиотеке им. Горького. А любителей настольных и командных игр ждут на улице Благоева – в детской библиотеке №1 им. Бардадыма.

Творческий вечер сказок пройдет в библиотеке им. Добролюбова. А послушать народные песни можно будет на улице Новороссийской, 178 – в библиотеке им. Макаренко.

Стать героем сказки про Буратино предлагает детская библиотека им. К. И. Чуковского. А сделать памятное фото предлагает молодежная библиотека Н. А. Островского. Там пройдет творческий вечер известных писателей Германа и Тамары Рыльских.