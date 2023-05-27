«Если Матвей меня бросит с ребенком, я это переживу». Новая девушка вратаря сборной России по футболу призналась в травле со стороны его жены после скандала с дележкой дочери и машины

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скандал в семье звезды футбольного клуба "Краснодар" и вратаря сборной России Матвея Сафонова продолжает набирать обороты. Недавно стало известно, что он с супругой Анастасией Казачек находится в стадии бракоразвода. У пары растет маленькая дочь, поэтому этот процесс проходит болезненно и в суде. Но не сам факт судебного разбирательства вызвал бурю общественного негодования, а то, что о его деталях рассказала Анастасия.

По ее словам, подкрепленным судебными документами, Матвей требует отобрать у нее дочь и взыскать с жены алименты на ее содержание. Футболист с многомиллионными гонорарами подал иск о выплате ему ежемесячно в случае передачи воспитания ребенка чуть более 13 тысяч рублей.

После таких откровений на головы Моти (так все называли в Краснодаре выпускника академии Сергея Галицкого) и его новой избранницы Марины Кондратюк посыпались гневные комментарии в соцсети. Но если молодой отец и супруг (очевидно, пока не бывший) молча сносит все, что ему пишут вчерашние поклонники, то его девушка решила парировать жене Матвея за него.

- Меня атаковали хейтеры. Но вы и доли правды не знаете, - выступила она с заявлением в защиту спортсмена. - Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и тем более на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели - это только деньги.

Чем вызвала только еще больший негатив в свой адрес. Теперь ей пишут, что она не имеет морального права нападать на мать его дочери.

Но Марина Кондратюк не зря ждала два года, чтобы Матвей наконец рассекретил их отношения публично. Пару недель назад он опубликовал фотографию с ней с надписью: "Знакомьтесь, моя "кондра"". После такого представления "кондра" буквально завалила соцсети их совместными фотографиями, чего раньше позволить себе, очевидно, не могла. И пошла даже дальше...

- Я буду говорить, что хочу и когда хочу. У меня есть моральное право. Меня два года поливает грязью святая мать ребенка и ее подруги. Рожать - это женская функция, которая дана природой. Это не героизм. И если, как мне многие желают, Матвей меня бросит одну и с ребенком, у меня хватит мозгов принять ситуацию и идти дальше. Потому что на мужчине, который не захотел быть с тобой жизнь не заканчивается, - написала она под очередным комментарием в своем Телеграм-канале.

Скриншот переписки Марины Кондратюк в соцсети

Через пару минут все негативные отзывы и этот ответ были удалены (в распоряжении редакции имеется скриншот переписки).

Надо сказать, что Анастасия Казачек два года никак публично не комментировала расставание с Матвеем. Она не позволяла и публичных высказываний в адрес Марины Кондратюк. В своих откровениях по поводу судебного процесса она говорит о многочисленных женщинах, с которыми он ей изменял.