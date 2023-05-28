Звезда ФК «Краснодар» трогательно попрощался с болельщиками «быков»

Кристиан Рамирес, фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» провел последний домашний матч в этом сезоне. В субботу, 27 мая, он сыграл вничью с московским ЦСКА в 29 туре чемпионата России. За 90 минут команды так и не забили ни одного мяча.

При этом почти весь второй тайм черно-зеленые играли вдесятером. На 57-й минуте глупую красную карточку получил Вячеслав Литвинов.

Поэтому болельщики обсуждали не игру, а сенсационное заявление Кристиана Рамиреса. После матча звезда «быков» заявил об уходе из клуба.

- я хочу обратно домой. Я думаю, что это будет мой последний сезон здесь. Я очень скучаю по дому. Моя семья и я хотим вернуться домой. Я думаю, что мы уедем, – признался защитник в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Кристиан Рамирес переехал в Краснодар в 2017-м. А спустя четыре года он получил российское гражданство. Это же сделала и его семья.

Тогда защитник сборной Эквадора признался, что думает о завершении карьеры в Краснодаре. По его словам, он даже планировал жить в России. Но планы Кристина неожиданно поменялись в конце прошлого года. Тогда стало известно, что за Рамиресом следят команды из турецкой Суперлиги и немецкой Бундеслиги. Но «быки» не отпустили защитника.

Портал Трансфермаркт оценил футболиста в пять миллионов евро. Это пятый показатель среди игроков ФК «Краснодар».