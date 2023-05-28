На бывшего тренера ФК «Краснодар» напали. Узнали подробности

Александр Сторожук, фото пресс-службы ФК Арсенал

Эта безумная история случилась еще неделю назад – в перерыве матча 32-го тура футбольной Первой Лиги между ярославским «Шинником» и тульским «Арсеналом». Но известно о ней стало только сейчас.

Напомним, что возглавляет «канониров» экс-тренер «Краснодара» Александр Сторожук. Он перебрался в Тулу прошлой зимой. Тогда черно-зеленые объявили о переводе специалиста во вторую команду. Но трансфер так и не состоялся. Спустя пару дней коуч подписал контракт с «пушкарями».

Вместе с собой тренер взял и игроков «Краснодар». Так в Тулу перебрался Ираклий Манелов. Именно о нем говорили в перерыве игры между «Шинником» и «Арсеналом».

- Что ты делаешь из нас крайних, если твой Манелов не может отдать пас? – заявил тренеру Гиа Григалава, которого Сторожук в перерыве. Его слова привел телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Отмечается, что перед этим случилась жесткая перепалка. Игрок в грубой форме отреагировал на замену. Тренер не сдержался и ответил. А затем швырнул в футболиста бутылку – после заявления о Манелове. В ответ в коуча полетели бутсы.

Но массовой драки удалось избежать. Разняли тренера и игрока другие футболисты. Сам Сторожук инцидент никак не комментировал. Но уже вернул в состав Григалаву.