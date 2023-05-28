Футболист «Сочи» пропустил матч с «Зенитом» из-за обручального кольца. Узнали, как так вышло

Фото: скриншот трансляции, vk.com/matchpremier

Комичная ситуация случилась в матче 29-го тура чемпионата России. Футбольный клуб «Сочи» принимал петербургский «Зенит», который досрочно стал чемпионом. При счете 1:1 на поле должен был появиться Кирилл Заика.

Но его выход затягивался. Болельщики недоумевали, а врачи «барсов» обильно смачивали палец защитника. Но результата это не принесло. Игрок так и остался стоять на бровке. И на поле так и не появился.

Ожидалось, что он заменит Кристиано Нобоа. Но эквадорец провел на поле весь матч. А уже после свистка выяснилось, что Кирилл Заика не появился на газоне из—за обручального пальца. Он просто не смог есть снять. А играть с кольцом (и другими акссесуарами) запрещено правилами.

Болельщики шутили, что защитнику не мешало бы сбросить лишний вес. Им они объясняли его отсутствие на поле. Но на деле оказалось, что у игрока сломан палец. В предыдущих матчах он появлялся на поле с тейпом. Но в игре с «Зенитом» судьи потребовали снять накладку. А под ней было кольцо.

Снять его пытался не только игрок, но и сотрудники «Сочи». Но даже вмешательство еще двух человек не помогло защитнику. Ожидается, что в ближайшее время футболиста ждет операция на кисти.

Кстати, за происходящим с трибун наблюдала жена игрока – Анна. Как и Кирилл, она была в шоке от ситуации. Но не могла ничего поделать. Зато оценила верность мужа, который не снял кольцо.