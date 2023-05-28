Клирик храма Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна рассказал о семи вселенских соборах и соборности

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Церковь Христова существует на земле уже более двух тысяч лет и в течение этого времени перед ней непрестанно становилось множество проблем и преград. Это были и гонения, которые преследовали ее членов с разной периодичностью на протяжении всех лет ее существования. Это и внутренние нестроения, выливающиеся в расколы, которые раздирали Ее живое Тело. Но страшнее всего для Церкви всегда были ереси - ложные учения, которые своим ядом могли отравить весь ее организм. Боролась Церковь с последними созывом поместных и Вселенских соборов, которые формулировали те или иные догматы, определяющие истинное учение Церкви. Опыт соборных решений насущных вопросов лежит в основании Церкви. Первый собор был созван еще в 51 году н.э. в Иерусалиме под председательством апостола Иакова, брата Господня, и был посвящен проблеме принятия в церковь язычников.

Сегодня, в седьмую неделю по Пасхе Церковь воспоминала память святых отцов I-го Вселенского Собора. Собора, который был собран в 325 году в Никее, городе на берегу озера Аскания по указу святого равноапостольного царя Константина, для оценки учения, которое проповедовал Александрийский пресвитер по имени Арий. Арий, будучи прекрасным оратором, увлек за собой большое количество священников и даже епископов. Он учил о том, что Сын Божий не был совечен Отцу, что он был хотя и высшим из всех творений, но все же был сотворен во времени и, следовательно был не равен Богу. Собор под председательством святителя Евстафия Антиохийскиого осудил ересь Ария, и в ответ на нее утвердил никейский символ веры, в котором засвидетельствовал «Единосущность» Бога Сына Богу Отцу.

Необходимо отметить, что Святая Церковь никогда не помышляла о том, что соборы каким-то образом развивают ее учение. Вся полнота учения Церкви всегда пребывала в ней с самого ее рождения в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков. Соборы лишь облекали ее учение в те или иные формы, которые потом служили ее членам.

Всего мы знаем семь вселенских соборов. Первые два из них именуются тринитарными, так как отвечают на вопросы взаимоотношений Лиц Святой Троицы. Как мы говорили выше, первый был посвящен Богу Сыну. Второй боролся с ересью, которая ставила в подчиненное положение Бога Духа Святого. В 381 году в Константинополе отцами Собора был утвержден Символ Веры, который мы с вами до сих пор слышим за каждой Божественной литургией, совершаемой в православном храме.

После формирования догматов о Святой Троице, перед Церковью встали ложные учения, касающиеся личности Иисуса Христа. На них Церковь ответила следующими четырьмя Соборами, которые именуются Христологическими. Первый из них и третий в общем счете вселенских соборов, был Ефеский Собор 431 г. Он был собран для оценки учения Нестория, который учил, что Бог Слово или Бог Сын - вторая ипостась Пресвятой Троицы, лишь в некоторых моментах жизни Иисуса Христа соединялся с ним. Например, в моменты, когда Христос совершал чудеса или говорил Богооткровенные истины. Несторий учил, что Бог никак не мог быть совершенным человеком, и уж точно никак не мог вкусить смерти на кресте.

Богородицу, он называл Христородицей, так как она родила не Бога, а человека Христа, с которым впоследствии Бог соединялся. Ответом на эту ересь было постановление собора, которое гласило, что «Божественное и человеческое естество во Христе соединены нераздельно и неслитно». Четвертый, пятый и шестой соборы говорили о том, как именно были соединены божественная и человеческая природа во Христе. Говоря кратко, можно сказать, что Бог, восприняв нашу природу, не претерпел изменения, но и наша природа во Христе осталась точно такой же, как у нас с вами, кроме греха. Почему было так важно для Церкви, что Христос есть не только Бог, но и человек? Ответом на этот вопрос послужит известная фраза Иринея Лионского, сказанная им еще в середине II века «Бог стал человеком, чтобы человек мог стать богом».

Седьмой и последний из Вселенских Соборов утвердил догмат иконопочитания. Здесь стоит отметить, что не смотря на соборное утверждение иконопочитания в 787 году, Церковь еще на протяжении более пятидесяти лет терпела притеснения от властей, придерживающихся иконоборческих взглядов. Этот факт говорит нам о том, что далеко не всегда ересь отступала сразу по окончании того или иного собора. Как правило еще на протяжении нескольких лет или даже десятилетий Церковь боролась с лжеучением, но в этой борьбе у нее уже было оружие – догмат, который облекал истину, хранимую в ней, в словарную форму.

В завершении нашего разговора необходимо еще сказать и о самом термине «соборность», ведь именно он стоит в основании авторитета Вселенских Соборов. Понимание соборности в православной церкви выходит далеко за рамки таких понятий, как «собрания вместе», «собрания вкупе» или «единого мнения». Соборность мыслится не просто как нечто большее, но и как большее в качественном смысле. Были случаи в истории, когда соборность Церкви заключалась чуть ли ни в одном человеке, не впавшем в ересь. Примером тому будет жизнь святого преподобного Максима Исповедника, боровшегося с ересью монофилитсва. Святой Максим Исповедник ради церкви бросил вызов всему миру, был предан анафеме, телесным истязаниям, но не предал истины. Благодаря его самоотвержению Церковь сохранила истину, а значит сохранила и соборность. Ведь соборность это не просто всеобщее выражение истины, это есть качество этой самой истины!

Автор: священник Илия Курко, клирик храма Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна