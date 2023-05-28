Кубань не люблю, но Новороссийск обожаю. Монолог сибирячки, которые призывает мигрировать в город-курорт

Новороссийск непрерывно развивается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краснодарский край – самое популярное направления для миграции в России. Каждый год на Кубань переезжают сотни тысяч жителей Сибири и Дальнего Востока. Основная часть людей гонит в мегаполисы, как Краснодар и Сочи, меньшая – в небольшие станицы.

Но Черное море – это не только Сочи. А еще и Геленджик, Анапы и десятки поселков и город. И Новороссийск, одна из самых крупных точек на побережье. Именно туда рванула читательница «Т-Ж». Он переехал в город-герой в 15 лет. Путь из Нерюнгри занял семь суток. Все это время девушка провела в поезде и ни разу не пожалела.

- Новороссийск – город души, спокойствия и тусовок одновременно. Созидать там можно бесконечно — море, горы, поля, дикие пляжи. В нескольких словах это город кофе, чайных церемоний, походов, ветра, гор и самых прекрасных жителей всего юга, – пишет девушка.

По словам девушка, она никогда не купается в центре города – это запрещено законом. Но и без этого на курорте полно пляжей. Самый популярный – в Мысхако, это в 20 минутах езды от центра.

- Сам город не самый зелёный, но отъехать немного в Мысхако — дикий пляж и нетронутые горы с лесом. Пройти 2 км, и людей уже не будет, – добавляет девушка.

По ее словам, в Новороссийске самый вкусный кофе в России. Уровень на побережье держат все точки: от мелких ларьков до крупных кафе. В некоторых даже есть цеха с помолом. Можно следить за зернами, которые позже окажутся в твоей чашке. То же самое касается и чай.

- Тут не задерживаются плохие заведения. Нет кучи шаурмы, чебуречных, их вывесок и [едкого] запаха. Хорошие бары, кафе, морские рестораны. Ценник в целом приемлем, сейчас конкуренция растет, поэтому все пытаются привлечь клиентов, – рассказывает девушка.

По словам автора, люди на Кубань не слишком приветливые. Но только не в Новороссийске.

- Кубань я не люблю. Но Новороссийск — исключение. Только тут мне помогли множество людей в разных жизненных обстоятельствах, только тут я нашла близких друзей, обзавелась приятелями и интересным окружением, – заключает девушка.

Еще она отмечает, что на курорте развит велоспорт, пробежки и йога. Найти компанию для занятий несложно – объявлений полно и в соцсетях, и в местных спортклубах.