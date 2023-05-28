В ГИБДД Кубани рассказали подробности ДТП с погибшим мотоциклистом в Горячем Ключе

Мотоциклист погиб Фото: t.me/adm_gorkluch
В ГИБДД Кубани рассказали подробности ночного смертельного ДТП в Горячем Ключе. В аварии погиб молодой мотоциклист.
Все произошло 27 мая около 23:00 на улице Ленина. 22-летний парень и его 19-летняя пассажирка проезжали на мотоцикле Motoland, который предназначен для специализированных трасс. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По ней проезжала легковушка Chevrolet, с которой и столкнулся мотоцикл.
Мотоцикл столкнулся с Chevrolet Фото: t.me/adm_gorkluch
От удара транспорт его отбросило в сторону. Столкновение было настолько сильным, что водитель и пассажирка мотоцикла получили множественные переломы.
– В результате ДТП водитель мотоцикла погиб, его 19-летняя пассажирка с травмами госпитализирована, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: t.me/adm_gorkluch
В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются. Как уточнили в Госавтоинспекции, предварительно, водитель мотоцикла сел за руль без прав и экипировки.
– Выезд на полосу встречного движения является одним из самых опасных маневров, который имеет тяжкие последствия, – напомнили в ГИБДД.
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