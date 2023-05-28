Первый инфаркт в сезоне. Сенсационное признание новой девушки вратаря сборной России Матвея Сафонова

Фото: соцсети

Матвей Сафонов – самый обсуждаемый спортсмен России этой недели. Его семейная драма неожиданно стала достоянием таблоидов.

Экс-супруга обвинила вратаря сборной России и футбольного клуба «Краснодар» в шантаже. Якобы он собрался забрать дочь и «выбить» алименты на содержание ребенка – 13 тысяч ежемесячно.

Также парень требовал раздела подарков Анастасии Казачек: машины и других вещей. Отвечать на обвинение в сети Матвей не стал. Это сделала его девушка – Марина Кондратюк.

- Меня атаковали хейтеры. Но вы и доли правды не знаете, - выступила она с заявлением в защиту спортсмена. - Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и тем более на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели - это только деньги.

Отметим, что слухи о разладе в семье Сафоновых появились еще полтора года назад – в 2021-м. Тогда Анастасия Казачек обвинила супруга в изменах. Она заявил, что муж даже не приехал на выписку из роддома. Якобы это время он провел с новыми подругами.

Матвей эту информацию никак не комментировал. А месяц назад впервые представил новую девушку – Марину Кондру (ее псевдоним в краснодарском стенд-апе).

Отметим, что девушка и раньше посещала матчи футбольного клуба «Краснодар». А подруги футболистов даже представляли Марину как супругу Матвея. Но Кондра эту информацию опровергала.

Но сейчас ситуация изменилась. Она публикует совместные фотографии в соцсетях. А накануне выложила видео, где она «получила первый инфаркт в сезоне». По предварительным данным, снимал его Матвей Сафонов.

На кадрах видно, как девушка позирует на фоне зеркала с подругой. А сзади подходит игрок с криком «А кто это здесь?». От неожиданности леди пугаются. Но приходят в себя, увидев Сафонова.