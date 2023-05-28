Беспилотник упал в поле Фото: t.me/krasnoarm_admin

В Красноармейском районе Кубани упал беспилотник. Происшествие произошло днем 28 мая на местных полях. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Васин в своем telegram-канале.

– На территории Красноармейского района упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Происшествие произошло на полях ООО «Кубрис», – говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводятся следственные действия. Уточняется, что в результате падения БПЛА никто не пострадал.

Напомним, в Северском районе Кубани в ночь на 28 мая отразили атаку беспилотников на Ильский НПЗ. Все летательные аппараты удалось нейтрализовать. Задымление, возникшее на месте происшествия, оперативно ликвидировали дежурные службы завода. В результате ЧП никто не пострадал.