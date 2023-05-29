По дороге домой пропал бизнесмен из Краснодарского края: последние новости на 29 мая 2023

Фото: соцсети

Александр Полещук – 29-летний бизнесмен из Кропоткина. 19 суток назад он бесследно пропал по пути домой. Мужчина уехал по делам 10 мая, вечером этого дня он планировал провести со своей семьей – женой и двумя сыновьями. Но родные так и не дождались его. По словам близких, он отправился на своем темно-зеленом «Субрау» в соседнюю станицу Новопокровскую вместе с инструментом – Александр занимался строительством. Потом неожиданно для всех оказался в Песчанокопской Ростовской области, оттуда он звонил жене. После этого рванул по трассе на Волгоград. Позже, 19 мая, в небольшом городе Котельниково Волгоградской области в лесополосе найдут его автомобиль. В машине никого не было, следов борьбы и повреждений – тоже.

Пока Александр отсутствует, в его семье творятся странные вещи. Его жена Анастасия написала заявление на родного дядю, а он в свою очередь – на нее. По словам сестры пропавшего бизнесмена Валентины, причиной ссоры стали долги загадочно исчезнувшего главы семейства.

- Дядя пришел к Насте с каким-то мужчиной и сказал – отдавай машину за долги, которые брал твой муж, стал угрожать, что с детьми расправятся кредиторы и даже привел с собой какого-то мужчину, которому якобы должен Саша. По ее словам, дядя оказывал на нее давление, - рассказала «КП»-Кубань» сестра пропавшего бизнесмена Валентина.

Анастасия подписала договор купли-продажи, чтобы все было легально, но через несколько дней одумалась и пошла с заявлением в полицию – якобы авто отдавать не хотела, ее просто запугали.

- Дядя написал встречное на нее за клевету. На самом деле были там какие-то деньги или нет, мне неизвестно, - говорит Валентина.

Также сестра отметила, что пропавший Александр Полещук возможно был причастен к участию в финансовой пирамиде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена пропавшего бизнесмена написала заявление на дядю после того, как он забрал машину из-за долгов

Узнали последние подробности исчезновения.