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Происшествия28 мая 2023 18:17

В Туапсинском районе загорелась гостиница на площади 500 кв. метров

Предварительно, никто не пострадал
Светлана ОВДЕЙ
В гостинице загорелась кровля Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В гостинице загорелась кровля Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В Туапсинском районе загорелась гостиница на площади 500 кв. метров. Пожар произошел вечером 28 мая на улице Набережной, 16 в поселке Джубга.

– В 20:20 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. В 20:30 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что происходит пожар в трехэтажном доме на общей площади 500 м2, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что при возгорании кровли огонь перекинулся на третий этаж здания. Предварительно, при пожаре никто не пострадал. Всего в тушении задействовали 50 человек и 17 единиц техники. Информация о происшествии уточняется.

По факту пожара в гостинице прокуратура организовала проверку.

– В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ЧППроисшествия: ЧП