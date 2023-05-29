Не море, а зеленый борщ! Эколог объяснил раннее цветение воды у берегов Анапы

Водоросли появились в море в конце мая вместо июня

Каждый год владельцы турбизнеса, местные власти да и сами отдыхающие надеются, что зеленые водоросли покинут берега Анапы. Город давно имеет славу семейного курорта за то, что море здесь мелкое, а потому теплое, а пляжи и дно песчаное. Детям и их родителям отдыхать здесь - одно удовольствие. Но не только людям здесь вольготно. Камке тоже в Анапе комфортно. А в этом году зеленая кашица появилась в воде даже на месяц раньше.

- Это, конечно, рановато, но нельзя сказать, что совсем уж необычно. Вода все-таки хоть и холодная пока для человека, с весомыми положительными значениями. А у берега она прогревается на солнце лучше. Поэтому цветение водорослей и началось. Ну и по-прежнему для питания им вполне хватает органических веществ, это очевидно. Все благополучно у камки, - сообщил "КП"-Кубань" биолог Вениамин Голубитченко.

К слову, чтобы избавиться от напасти, власти города привлекали уже и науку. Эта зеленая тина портит имидж курорта.

Обычно такой вода становится в Анапе в конце июня. Фото: Андрей Маковозов, 2021 год

- Факторов размножения водорослей очень много. Для них в этой местности есть хорошие условия. И дело не только в органических соединениях, которыми питаются эти микроорганизмы. Тут может быть масса причин. Это требует тщательного исследования, - рассуждали в прошлом курортном сезоне специалисты Южного отделения Института океанологии РАН.

Но цветение камки - столь же постоянно для Анапы, как приливы и отливы моря. К счастью, временны.