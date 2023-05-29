Каждый квадрокоптер спасает жизнь. Разведчики попросили у волонтеров снаряжение

Военные из зоны СВО записали видео со словами благодарности. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Военных, которые сейчас находятся в зоне специальной операции, поддерживают тысячи людей. Волонтеры собирают гуманитарную помощь для ребят и даже сами отвозят ее на линию соприкосновения. В числе неравнодушных – обычные жители даже самых небольших населенных пунктов. Так, из станицы Кисляковской Кущевского района регулярно на передовую отправляются "Газели" с гуманитаркой. Помощь собирают станичники, которые объединились в группу «Союз добрых сердец».

С первых дней объявления СВО волонтеры помогают ребятам, которые отправились защищать рубежи нашей страны. Они сами собирают и отвозят снаряжение для участников спецоперации, доставляют и гостинцы от людей – домашние соленья и не только. А недавно к добровольцам обратились разведчики, которые отстаивают Херсонскую область.

- Мы - разведчики Херсонского направления - записываем это обращение с просьбой не остаться в стороне, не пройти мимо. Специфика нашей работы такова, что нашим подразделениям необходимы средства радиосвязи, навигационные приборы, тактические медицинские рюкзаки, прочные пластиковые кейсы, стрелковые тактические наушники с возможностью крепления на боевой шлем, - сказал один из военных. – Спасибо всем за помощь. Мы вместе! Наше дело — правое, и победа будет за нами!

Это снаряжение очень необходимо ребятам.

- Каждый квадрокоптер спасает нашим мальчикам жизнь. В наших силах сделать все, чтобы они как можно скорее вернулись домой, что важно – живыми, - сказала организатор группы Евгения Северенюк. - Список один на несколько направлений. Давайте дружно поможем нашим бойцам.

КОНКРЕТНО

Что нужно военным

1. Радиостанция AnyTone AT-D878UV IPlus, 10 штук

2. Тепловизионная предобъективная насадка Fortuna General 50A3, 1 штука

3. Тактический медицинский рюкзак 45 л, 3 штуки

4. Активные наушники с возможностью установки на баллистический шлем, 10 штук

5. Кейс ударопрочный размер 130 мм *78 мм*30 мм, 20 штук

6. Портативная метеостанция Kestrell 5700, 2 штуки

7. Лазерный дальномер Leica, 2 штуки

8. Тепловизионный прицел IRAY Saim 35 и 10, 5 штук.

ВАЖНО!

Реквизиты сбора

Пожертвования можно перевести по номеру карты 2202 2009 1003 1754 или по номеру телефона, который привязан к счету, +7 918 092 97 60 Евгения Олеговна Северенюк (Перевозчикова). Обязательна приписка – «в копилку».