На оказание бесплатной медпомощи на Кубани направят еще 3,1 млрд рублей

Юрий Бурлачко отметил, что здравоохранение — важнейшее направление социальной политики Кубани Фото: Законодательное собрание Краснодарского края

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края провели очередное 17-е пленарное заседание, на котором рассмотрели более 30 вопросов, касающихся оздоровления детей, увеличения финансирования сферы здравоохранения, поддержки участников специальной военной операции и другие.

Важнейшее направление соцполитики

С докладом перед депутатами регионального парламента выступил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Он рассказал об увеличении финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на Кубани в этом году, а также на плановый период 2024 и 2025 годов.

По словам главы ведомства, в этом году стоимость программы вырастет на 3,1 млрд рублей и составит 123,2 млрд рублей. Ее профицит достигнет порядка 8,6 млрд рублей.

- Такие изменения в Терпрограмме - хорошая новость для всего края. Появляется возможность направить дополнительные средства на льготное лекарственное обеспечение и оказание высокотехнологической помощи. В саму программу вносятся изменения, уточняющие формы и направления работы системы здравоохранения. Отрасль здравоохранения всегда была и далее будет важнейшим направлением социальной политики органов власти Краснодарского края, а защита здоровья кубанцев - ее главным приоритетом, - прокомментировал принятые поправки председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Системная помощь

На пленарном заседании также рассмотрели вопрос о законодательной основе работы филиала Госфонда поддержки участников СВО в регионе.

Согласно законопроекту, филиал фонда будет поддерживать некоммерческие организации, созданные для защиты участников специальной военной операции, а также членов их семей.

Юрий Бурлачко отметил, что региональный закон станет реализацией предложения президента России Владимира Путина по объединению поддержки общества, оказываемой бойцам в зоне СВО и их родным.

- Мы видим, сколько ответственных и неравнодушных людей на Кубани. Они собирают посылки для бойцов, едут волонтерами в зону конфликта, оказывают моральную и материальную поддержку их близким. Чтобы такая помощь стала системной и максимально эффективной, необходимо объединить усилия всех и каждого. Поэтому органы государственной власти края окажут всю необходимую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, которые возьмут на себя эту благородную миссию, - отметил, комментируя принятый документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Законопроект принят депутатами регионального парламента в двух чтениях.

Оздоровление детей

Еще один вопрос, стоявший на повестке дня - внесение изменений в закон «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае». Инициативу губернатора региона Вениамина Кондратьева депутатам представил министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша.

По его словам, корректировка позволит увеличить число детей, которые могут отдохнуть и оздоровиться в лагерях и здравницах Кубани. В первую очередь это касается детей, нуждающихся в особой государственной поддержке.

Сергей Гаркуша уточнил, что финансирование программы детского отдыха в регионе ежегодно увеличивается. В этом году на оздоровление 165 тысяч детей благодаря поддержке парламентариев ЗСК планируется направить 2,8 млрд рублей.

- Отдых и оздоровление детей - это особое социальное обязательство органов власти края. В первую очередь это касается детей из категории семей, нуждающихся в опеке со стороны государства. Чтобы их права были надежно защищены, мы будем внимательно изучать правоприменительную практику соответствующих нормативных актов и в случае необходимости оперативно вносить в них изменения, - отметил, комментируя принятое депутатами решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

НАГЛЯДНО

123,2 млрд рублей - объем финансирования программы госгарантий в 2023 году на Кубани.

2,8 млрд рублей направят на оздоровление детей в 2023 году.