Подсматривали в женскую раздевалку, перепутали название города. Известные актеры ославились на гастролях в Краснодарском крае

Анатолий Руденко и Александр Пашков приехали в Лабинск

Звездный состав актеров театра Российской Армии уже несколько лет возит по стране веселый спектакль "Главная роль". На днях он добрался до небольшого города в Краснодарском крае - Лабинска. Играть пьесу Михаила Лившица приехали узнаваемые по ТВ Глафира Тарханова, Анатолий Руденко и Александр Пашков.

В какой-то момент играть комедию они продолжили уже после спектакля, пользуясь гостеприимством щедрых хозяев. Ребят поселили в одном из самых известных в этих местах санатории с минеральными источниками, а потом отправили наслаждаться его целебными водами.

- Толя, тебе нравится отдыхать здесь? - обращается на шуточном видео к коллеге Александр Пашков. Ну давай, "Лабушка", не подведи.

Следующий кадр "хоум"-видео от Руденко и Пашкова - это игра у вывески с надписью "женская раздевалка".

- Бежим! - шепчет партнеру по сцене Анатолий Руденко. А потом деловито наматывает найденную на полу нитку, перечисляя буквы алфавита. - З - Зина, пошли искать Зину.

После они вдвоем уже веселятся перед бассейном.

- Гостеприимный город ЛАбинск, - говорит с придыханием Пашков, ставя ударение не на тот слог. К слову, местные жители этого ему простить точно не могут.

- ЛабИнск, - такие комментарии получают актеры за свои шуточки.

Надо сказать, пока ребята развлекались в Лабинске, еще одна участница спектакля Глафира Тарханова наслаждалась цветением жасмина в Армавире.

- Говорят, Милан пахнет жасмином, Армавир - тоже, - вторит шуткам парней актриса.

Между тем, живой спектакль в провинциальных городах - всегда событие, тем более, когда его играют такие узнаваемые люди.