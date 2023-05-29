Сначала был волонтером, потом подписал контракт: помогающий военным чиновник из Краснодара пошел в зону СВО

Павел Артемьев с женой. Фото: личный архив семьи

Начальник отдела минтранса Краснодарского края ушел добровольцем на СВО. Об этом сообщила его жена, руководитель фонда «Добро и дело» Анна Артемьева.

Павел Артемьев возглавлял отдел реализации госполитики в области автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения. В сфере дорожного хозяйства он работает почти 20 лет.

- И вот, казалось бы - в расцвете лет, с двумя детьми, противной, но вполне себе сносной и нескучной женой, не бедствуя, - можно выдохнуть и жить себе спокойно. Но так может казаться только тем, кто не понимает, что сейчас такое, увы, невозможно. А Пашка знает, что происходит сейчас, - отметила она в соцсетях.

До отъезда в зону СВО Артемьев помогал бойцам на передовой, отвозил гуманитарную помощь, которую собирали в Краснодаре, и искал благотворителей для закупок необходимой техники и амуниции военным.

- У него были «свои» подразделения, появились друзья-командиры, все чаще и чаще он задумчиво листал сайты с информацией о добровольческих отрядах и батальонах. Я «косила» глазом в телефон и понимала – скоро. И вот это "скоро" пришло, - отметила Анна. - И вот уже гордишься его первыми успехами на фронте и обнаруживаешь в себе чувство уверенности: мой Пашка точно справится, его знания, навыки, выдержка и стойкий характер действительно сейчас нужны именно там.

Сама Анна активно занимается благотворительностью. С начала СВО фонд «Добро и дело» отвез за «ленточку» десятки тонн гуманитарки для военнослужащих и госпиталей. Организация также помогает мирным жителям новых российских территорий.