Депутат Госдумы РФ похвалила Краснодар за запрет иностранных названий

Изменения вступают в силу с 1 сентября

29 мая депутаты согласовали и утвердили новые Правила благоустройства в Краснодаре. В том числе в городе официально запретили использовать иностранные языки и транслитерацию в названиях на вывесках. После поправок кубанскую столицу похвалила депутат Госдумы РФ.

- Краснодар – молодцы. Пока таких обязанностей ни у кого [из регионов] нет. Все это только можно приветствовать, технически не представляю, как можно все вывески поменять, но, если в Краснодаре этого добьются, это прекрасно, - сообщила в прямом эфире радио КП председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Ямпольская в этом году продвигала идею со сменой иностранных названий в России. Но перейти на русские слова она предлагала к 2025 году, когда в РФ появятся нормативные словари.

- С 2025 года появятся словари, справочники и грамматики эталонные. Это серьезный труд, но когда появятся такие словари, тогда будем выяснять, какие именно слова нужно заменить, - заявляла депутат Госдумы РФ.

Стоит отметить, что в Краснодаре о едином стиле оформления вывесок говорят с 2021 года. Также у предпринимателей есть год на то, чтобы русифицировать вывески. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. Но при этом собственники должны убрать вывески на иностранных языках и транслитерацией, которые находятся на въездных маршрутах, до 1 марта 2024 года. Остальные – до 1 сентября 2024 года.

Какие штрафы

На сегодняшний день нарушение Правил благоустройства Краснодара влечет за собой административную ответственность в виде штрафа:

- для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей;

- для должностных лиц от 2 до 10 тысяч рублей;

- для юридических лиц от 15 до 50 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные повторно, грозят штрафом:

- для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей;

- для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей;

- для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.