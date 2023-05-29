Житель Крымска забил бейсбольной битой пробравшегося на его двор незнакомца

Мужчина проведет в исправительной колонии более семи лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крымске будут судить 41-летнего жителя хутора Веселый, забившего до смерти 45-летнего односельчанина. Как объяснил фигурант уголовного дела, он увидел, что незнакомый мужчина пробрался во двор его домовладения.

- Не получив от гостя ответа о причинах нахождения на территории его участка, фигурант взял самодельную биту и избил незнакомца. Остановить конфликт удалось соседке, которая прибежала на крики, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Соседи вызвали полицию и скорую помощь. Потерпевший был госпитализирован, однако, несмотря на усилия медиков, утром скончался от полученных множественных повреждений. Эксперты насчитали на его теле не менее 30 ударов.

Мужчина признал вину и отдал следователям самодельную биту.

Собранные следственным отделом по Крымскому району СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

- В ходе следствия обвиняемый признался в содеянном и выдал орудие преступления. Пока шло расследование мужчина был заключен под стражу, действие которой было продлено на период рассмотрения дела судом, - уточнили следователи.

Мужчину приговорили к лишению свободы на семь с половиной лет. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.