Катетер в 20 см мог привести к смерти. Хирурги Новороссийска вытащили из сердца пациентки инородное тело

Хирург Георгий Корелов вытащил инородное тело

В больницу Новороссийска попала женщина с острыми болями. Оказалось, что катетер, который был вставлен пациентке в подключичную вену, оторвался и мигрирован в сердце. Такая ситуация могла стоить жизни.

Инородное тело из сердца женщины вытащил рентгенэндоваскулярный хирург горбольницы № 1 Георгий Корелов вместе с бригадой медиков.

- В данном случае, инородное тело – это двадцатисантиметровый катетер. Он позволял длительно вводить медицинские препараты, питательные растворы, обезболивающие средства. Такой венозный порт используют, чтобы не мучить больного, постоянно прокалывая сосуды для капельниц или уколов. Очень редко, но все-таки отмечаются случаи спонтанного отрыва катетера, что и произошло в этом случае, - пояснили в горбольнице.

Именно этот катетер мигрировал в сердце

Женщина экстренно поступила в больницу после того, как в очередной раз промыла порт-систему. Боли и жжение беспокоили в том месте, где должен был стоять катетер. Рентген показал, что инородное тело оказалось в правом предсердии, правом желудочке. Мигрировавший катетер венозного порта медики решили удалять незамедлительно.

- Рентгенэндоваскулярные хирурги больницы виртуозно вытащили 20-сантиметровый катетер из полости сердца. Операция была проведена по рентген-контролем. Катетер захватили специальными ловушками и удалили через пункционное отверстие магистрального сосуда. Операцию провели без наркоза, такое вмешательство его не требовало, - сообщили врачи.

Жизни пациентки в настоящее время ничего не угрожает.