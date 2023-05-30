Караоке Краснодара скорректируют репертуар после скандала с песней на украинском языке

Рабочая группа уменьшит предпосылки конфликтных ситуаций

В караоке-клубах Краснодара скорректируют музыкальный репертуар. Для этого создали специальную рабочую группу.

- С инициативой привести в соответствие репертуар музыкальных композиций в караоке-клубах и других заведениях выступят на краевом уровне, - сообщили в мэрии города.

В администрации Краснодара прошло совещание по этому вопросу. Предложения обсуждали депутат ЗСК Владислав Граф-Колесник, сотрудники мэрии, представители караоке-клубов. Уже выработаны идеи по внесению изменений в работу систем Evolution и AST.

Провести работу с заведениями, чтобы исключить различные инциденты ранее поручил мэр Краснодара Евгений Наумов. Глава города акцентировал на этом внимание после скандала из-за исполнения в караоке песни Андрея Данилко (Верки Сердючки) «Гулянка».

Тогда компанию молодых людей, которые пели «Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так», сняли на видео и опубликовали в сети. Владельцы караоке заявили, что звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту композицию поют уже 20 лет, поэтому включил ее «на автомате». С персоналом проведена разъяснительная работа.

- Эта ситуация подняла очень важные вопросы. Здорово, что мы ведем с вами открытый диалог. Законодательство не регламентирует список композиций для общественных заведений, мы основываемся на этических нормах. Давайте придем к резолюции, которую мы будем развивать на краевом уровне, - сказал Владислав Граф-Колесник.

Новая рабочая группа со всеми заинтересованными лицами будет проводить встречи на постоянно основе, чтобы оперативно взаимодействовать и уменьшить предпосылки таких конфликтных ситуаций. Неотрегулированные вопросы будут решать в мэрии в ручном режиме.