Нам – пять лет, вам – пять тысяч рублей!

Пальму первенства редакционное жюри присудило Николаю Егошину. На награждение он приехал с семьей.

Радио «Комсомольская правда» отмечает пятилетие вещания в Краснодаре (91.0 ФМ) и провела акцию с розыгрышем приза. Всем, кто хотел выиграть 5 000 рублей, мы на прошлой недели, в день рождения «Комсомолки», предложили поздравить нас в соцсетях и в Whatsapp на наш редакционный номер.

Как мы и обещали, автор самого интересного поздравления получил «пятерку» тысяч рублей! Победителя выбирала редакция, имя мы объявили 25 мая в 13-часовом выпуске программы Темы дня. Николай Егошин пришел с «группой поддержи»: дочерью Лидией и сыном Леонидом. Они тоже слушают нашу волну 91.0 ФМ в Краснодаре.

- Нам очень приятно, что выбрали победителями именно нас, - сказал Николай, - стихотворное поздравление было экспромтом, от души и на награду никто не рассчитывал. Просто, любим слушать радио «Комсомольская правда».

Николай Егошин работает водителем. В машине его приемник настроен на нашу волну потому, что краснодарец любит быть в курсе всего происходящего, получать объективную и достоверную информацию.

Мы благодарны всем, кто включился в поздравительную акцию. Нам было очень приятно получать теплые слова и пожелания. Условий было немного, реализация проста, а претендентов набралось немало.

Слушатель покорил нас не только творческим полетом мысли, – написал целое стихотворение, - но и записал произведение аудиороликом, который тоже прислал. Несмотря на серьезную конкуренцию, пальму первенства редакционное жюри присудило Николаю Егошину единодушно!

Спасибо всем участникам - ваша обратная связь для нас очень важна! Будем устраивать подобные конкурсы и впредь.