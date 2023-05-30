Продал «красивые» номера. На Кубани начальник районного ГИБДД попал под следствие за оформление для знакомого регистрационного знака на машину вне очереди

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани фигурантом уголовного дела стал начальник районного ГИБДД. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

42-летний подозреваемый с марта 2022 года занимает должность начальника МРЭО по обслуживанию Горячего Ключа, Белореченского и Апшеронского районов. Так, в ноябре к правоохранителю обратился за помощью его знакомый. Мужчина просил помочь за деньги выдать определенные госномера для автомобиля.

– Подозреваемый, зная о находящихся на сохранении во вверенном ему подразделении подходящих номерных знаках, сообщил знакомому анкетные данные лица, которому они принадлежат, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Начальник подразделения поручил подчиненному по подложным договорам купли-продажи зарегистрировать сведения о постановке на учет и продаже автомобиля с нужными номерами. Таким образом его знакомый смог получить «красивые» номера. А подозреваемый, в свою очередь, получил за помощь несколько тысяч рублей.

Правда вскрылась, когда в районном подразделении прокуратура организовала проверку. На начальника МРЭО завели уголовное дело.

– Проводится полный комплекс следственных действий, направленных установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. В ходе следствия также будет дана юридическая оценка действиям всех участников противоправной схемы, – добавили в пресс-службе краевого СУ СКР.

К слову, теперь подозреваемому может грозить от трех до 10 лет тюрьмы.