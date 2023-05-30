В течение 13 лет меняли девушек и продавали. Организаторы крупного борделя в Краснодаре принуждали танцовщиц к проституции угрозами насилия

Дело о вовлечении в проституцию передано в суд Фото: Елена ВАХРУШЕВА

52-летний директор ночного клуба в Краснодаре создал преступное сообщество. С 2009 года в заведении девушки занимались проституцией. По данным МВД, всего за 13 лет интимные услуги за деньги оказывали в клубе не менее 30 девушек.

- В структуру организации входили пять управляющих, трое учредителей, семь администраторов и начальник охраны. И все знали о том, что происходит в клубе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Девушек находили в социальных сетях. Им предлагали высокооплачиваемую работу танцовщиц в элитном заведении. Уже на собеседование сообщали, что в клубе за дополнительную плату необходимо ублажать клиентов.

- Работа девушек тщательно контролировалась, за любое нарушение порядка штрафовали. На некоторых из них оказывалось психологическое давление, под угрозами применения насилия обвиняемые принуждали девушек против их воли продолжать заниматься проституцией, - добавили в полиции.

За организацию преступного сообщества задержали 15 человек. При обыске дома организатора преступного сообщества обнаружено нелегальное оружие и боеприпасы. Всем грозит до 20 лет тюрьмы.

- На период предварительного следствия трое обвиняемых были заключены под стражу, шестеро – отправлены под домашний арест, пятерым фигурантам избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий, одному – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один участник ОПС отпущен под залог, - отметили в ГУ МВД по региону.

Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в суд.

Стоит отметить, что это не первый крупный бордель, который накрыли полицейские. Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре закрыли сеть массажных салонов, в которых девушки оказывали интимные услуги за деньги. Хозяева секс-притонов продавали девушек на любой вкус: были и возрастные, до 56, и помладше – 17-летние. Стоимость услуг рабынь варьировалась от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, из которых 40% составлял заработок девушек. Всех задержали в мае 2020 года.