Пять квартир за «помощь»: Мошенник из Краснодара хотел обмануть стройфирму на 100 млн рублей

Теперь уголовное дело направят в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Это все случилось в декабре 2022 года. 48-летний краснодарец решил заработать легким путем и “по красоте” обмануть строительную фирму в Сочи.

- Обвиняемый узнал, что арендованный земельный участок в Хостинском районе ранее являлся федеральной собственностью, и решил путем обмана завладеть денежными средствами предприятия, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина явился в офис организации и начал рассказывать сказки. Мол, земельный участок незаконно передан для строительства. Сотрудники замешкались, поняли, что нужно как-то решать проблему. Но наш герой заверил, что он обладает связями в федеральных органах власти. Мужчина пообещал расторгнуть договор аренды. Но, конечно же, не по доброте душевной. Взамен он потребял пять однокомнатнах квартиры в новостройке. Это примерно 100 миллионов рублей.

- Обвиняемый пообещал получить документы, подтверждающие законность действующей аренды, - уточнили следователи.

Весь спектакль продолжался до марта 2023 года. Краснодарец на протяжении четырех месяцев доказывал свои слова фальшивыми документами и все-таки убедил представителя строительной организации в своей возможности решения данных вопросов.

Но мужчина решил поменять условия. Теперь он требовал 50 миллионов рублей наличными. Тут-то руководитель фирмы начал чувствовать неладное.

- Опасаясь, что действия обвиняемого могут повлечь приостановление строительной деятельности предприятия и нарушение сроков сдачи дома, а также понимая, что его требования носят незаконный характер, представитель строительной фирмы обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, - отметили следователи.

Все “обломалось” 14 марта. В одном из кафе на улице Несербского в Сочи краснодарец получил 15 млн рублей от застройщика. После передачи денег мужчину сразу же задержали оперативники ФСБ.

- Обвиняемый дал признательные показания. На период расследования судом ему была избрана мере пресечения в виде домашнего ареста, - заключили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Теперь уголовное дело направят в суд. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.