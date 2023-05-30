Хотел подорвать квартиру с семьей. Житель Сочи избил возлюбленную и ее мать, а после заперся с шестимесячной дочкой в комнате, куда пустил газ

Сейчас правоохранители разбираются в случившемся Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Один из жителей Сочи часто выпивает по поводу и без - так говорят соседи. Раньше это была безобидная трапеза с крепкими напитками. Но в один день могла случиться трагедия.

Подвыпивший мужчина вернулся домой к своей возлюбленной и устроил скандал. Сначала он избил свою 40-летнюю сожительницу, а потом принялся за ее мать. Шестимесячная девочка тоже получила от своего отца.

На этом 32-летний мужчина решил не останавливаться. Он схватил кроху и заперся на кухне с угрозами, что взорвет дом. Женщины, несмотря на многочисленные побои, смогли отобрать малышку.

Но мужчина осуществил свой план. Он пустил газ, поджег спичку и все вспыхнуло. К счастью, никто не погиб. Пострадал инвентарь на кухне и сам мужчина. 40-летняя женщина сразу же побежала в полицию.

- Злоумышленник был госпитализирован с диагнозом «термический ожог 35% кожи», ребенку оказана разовая медицинская помощь, остальные потерпевшие за медицинской помощью не обращались, - сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Сейчас правоохранители разбираются в случившемся, назначили проведение проверки и необходимых экспертиз, по результатам которых будет принято решение согласно действующего законодательство.