Дочь Сергея Галицкого заняла 14-е место рейтинга самых богатых наследников российских миллиардеров по версии Forbes

Полина Галицкая заняла 14 место в рейтинге самых богатых наследников российских миллиардеров

Forbes составил ежегодный рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. В него вошли 49 представителей второго поколения, которые вместе унаследуют 244 млрд долларов. На каждого наследника приходится не менее 2,5 млрд долларов.

Одну из позиций в очередном рейтинге заняла и дочь краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого. Полина Галицкая с прошлого года сохранила 14-ую позицию. Согласно данным рейтинга, ее состояние оценивается в 3,3 млрд долларов.

– Дочь владельца сети «Магнит» Полина училась в государственной краснодарской гимназии, а затем, как и родители, окончила Кубанский государственный университет по программе «экономика». На старших курсах университета Полина присутствовала на совещаниях в «Магните» и вникала в подробности управления компанией, - говорится на сайте Forbes.

Сам Сергей Галицкий не захотел, чтобы дочь занималась бизнесом. Кроме того, он планирует оставить в наследство Полине ограниченное количество денег, ссылаясь на то, что поколение должно иметь мотивацию.

Полина Галицкая – единственный ребенок в семье Сергея и Виктории Галицких. Она родилась 2 ноября 1995 года, позже ходила в краснодарскую гимназию № 54. После окончания школы девушка училась в КубГУ по направлению «Экономика».

В 2018 году Полина недолгое время владела 50% фитнес-клуба в Краснодаре. Но спустя год центр ликвидировали.

Первую строчку рейтинга самых богатых наследников российских миллиардеров, как и в прошлом году, занимает Юсуф Алекперов. Состояние сына основателя «Лукойла» составляет 20,5 млрд долларов. На втором месте оказались дети основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко – Тара и Адриан. Доля одного ребенка составляет 12,6 млрд рублей. А на третьей позиции находятся Виктория Михельсон и ее младший брат. Состояние детей основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона достигает 10,8 млрд долларов на одного ребенка.

Всего в России насчитывается 110 миллиардеров. Общее состояние достигает 505 млрд долларов. На 340 детей миллиардеров в среднем приходится почти 1,5 млрд долларов наследства.

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