Над Черным морем завис циклон. Начало курортного сезона не порадует гостей и жителей Краснодарского края

На Кубани в начале июня будет дождливою Фото: Михаил ФРОЛОВ

Краснодарский край продолжает жить в погодной депрессии. Она тянется с середины мая, и, похоже, ее в ближайшее время ничем не излечить. До начала курортного сезона остаются считанные дни. Туристы пакуют чемоданы в предвкушении отдыха, моря и солнца. Но в этом году в Краснодарском крае привычное, жаркое лето не наступит по календарю. Над Черным морем засел циклон, который копит влагу, а потом выливает дожди.

- Существенных изменений в погоде не будет. Температура воздуха, а значит, и моря не поднимется. Чтобы вода нагрелась, нужно, чтобы солнце припекало до +25 градусов около трех недель. Но пока такой картины не ожидается, - рассказала начальник отдела гидрометеообеспечения краснодарского Гидрометцентра Светлана Попова.

Циклон, который гонит в регион дожди с грозами и сильным ветром, не уходит из-за антициклона, который встал барьером на его пути на востоке. В первых числах июня он никуда не денется, но все же осадки немного сбавятся, просветов станет больше.

- В среднем на территории края воздух будет прогреваться до +22…+27 градусов, - говорит синоптик.

КОНКРЕТНО

31 мая в Краснодарском крае местами прольются ливни вместе с грозами и ветром до 23 м/с. Ветер будет западный, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +21…26 градусов. На Черноморском побережье ночью +14…+19 градусов, днем +20…+25 градусов.

Температура морской воды

Ейск +22 градуса Анапа +18 градусов Новороссийск +18 градусов Туапсе +18 градусов Геленджик +20 градусов Сочи +17 градусов.