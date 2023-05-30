Камо Айрапетян: В единстве – победа

Председатель РО ООО «Союз армян России» Краснодарского края Камо Дикранович Айрапетян Фото: из архива РО САР Краснодарского края

Через неделю, 6 июня, в городе Геленджик Краснодарского края откроется Всероссийский молодежный форум «В Единстве – Победа», главной целью которого является содействие укреплению среди российской молодёжи патриотизма и общероссийской гражданской идентичности. Организаторами Форума, призванного содействовать пропаганде и развитию в молодёжной среде идеалов дружбы, единства и межнационального согласия, являются Общероссийская общественная организация «Союз армян России» (САР) и Федеральная национально-культурная автономия армян России (ФНКА АрмРос) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Подробнее об этом значимом мероприятии всероссийского и даже международного масштаба мы побеседовали с председателем Регионального отделения САР Краснодарского края, членом Совета при губернаторе Краснодарского края по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями Камо Айрапетяном.

ГЕЛЕНДЖИК СОБИРАЕТ РОССИЙСКУЮ МОЛОДЕЖЬ

- Камо Дикранович, наверное, не случайно, что инициатором и организатором проведения этого форума стала армянская диаспора России. Насколько актуальна заявленная повестка форума для современной молодежи?

- Актуальность мероприятия во многом определяется текущей общественно-политической повесткой, стоящей, в том числе, перед такими важными институтами гражданского общества, как национально-культурные общественные объединения. Национальные диаспоры России, среди которых армянская - одна из самых крупных, являются проводниками государственной национальной и, в значительной степени, молодежной политики Российской Федерации.

Если говорить о нашей организации, то мы уделяем особое внимание популяризация агитационно-разъяснительного контента поддержки политики, проводимой Президентом РФ Владимиром Путиным по обеспечению безопасности и поступательного развития нашей страны. Об этом, в частности, в ходе совещания по подготовке Форума во время недавнего визита в Краснодарский край, говорил лидер САР и ФНКА АрмРос, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Ара Аршавирович Абрамян.

Камо Айрапетян с лидерами национальных общин Кубани при передаче гуманитарной помощи для отправки в зону СВО

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что идея Форума привлекла и заинтересовала молодежных лидеров и активистов не только из российских регионов. В настоящее время уже подтвердили участие в мероприятии представители молодежных организаций около 50-ти субъектов Российской Федерации, а также ряда стран зарубежья (Армения, Узбекистан, Абхазия и т.д.). Отмечу также, что в форуме примут участие и руководители исполнительной и законодательной власти РФ различных уровней, видные представители гражданского общества, науки, культуры, образования, СМИ, экспертного сообщества и других сфер, общение с которыми, без сомнения, духовно обогатит нашу молодежь.

К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КУБАНИ

- Нам известно, что слет молодежи ожидается не только массовым по числу участников, но и довольно насыщенным по программе, в связи с чем продлится не один день.

- Да, действительно, Форум будет проходить с 6 по 9 июня в Геленджике с выездом на один день (8 июня) в город-герой Новороссийск. Запланировано проведение общих заседаний, панельных и тематических сессий по таким направлениям, как: «Молодость. Патриотизм. Отчизна», «Патриотическое воспитание молодежи: исторический опыт, современные тенденции и практики», «Историческое наследие многонационального народа России», «Молодёжь и технический прогресс» и т.д.

Конечно же, для участников Форума продумана также интересная досуговая программа из экскурсий и культурных мероприятий. Будут, в частности, организованы концерты, выставки, дискуссионные площадки, мероприятия военно-патриотической направленности, полезные для молодежи мастер-классы, встречи по интересам, общение с интересными людьми и многое другое.

Планируя проведение Форума в Краснодарском крае, учитывалось, что в текущем году отмечается юбилейная дата – 80-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. И потому не случаен выбор городов, в которых будут проводиться мероприятия Форума: город воинской доблести Геленджик и город-герой Новороссийск. Тема Великой Отечественной войны, естественно, красной нитью проходит через многие мероприятия Форума. Например, перед молодежью выступят потомки Маршалов Победы – Ованеса Баграмяна, Василий Чуйкова и Василия Соколовского.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ РОССИИ - ЕЕ ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ СИЛА

- Форум получил название «В Единстве – Победа». Какой смысл организаторы вкладывают в это название?

- Уверен, что для любого россиянина смысл этих слов понятен. Вся историю страны именно единство ее народов было залогом не только военных побед, но и успешного мирного строительства государства, усиления его мощи и величия. Наверное, лучшим примером этого единства был героический подвиг многонационального советского народа, победившего фашизм и спасшего народы мира от коричневой чумы ХХ века.

Камо Айрапетян на совещании с президентом САР Ара Абрамяном

К сожалению, как оказалось, история не всем идет впрок и сегодня фашизм вновь поднимает голову, на этот раз в братской Украине. И вновь, как и 80 лет назад, народы России демонстрируют сплоченность и единство в борьбе с новоявленными фашистами. Происходит это и на передовой - в зоне проведения спецоперации, и в тылу.

Совсем недавно, отвечая на вопросы читателей «Комсомольской правды», я рассказывал о той внушительной поддержке, которая оказывается Союзом армян России как мирным жителям в зоне проведения СВО, так и российским военнослужащим, выполняющим свой долг на переднем крае спецоперации. Усилиями краевого отделения САР, за период с начала 2022 г., более тысячи тонн кондитерских изделий и продуктовых наборов, собранных кубанцами, были распределены среди почти 50000 семей в республиках Донбасса. Только в этом году около 100 тонн продуктовых наборов были сформированы и отправлены в военные части, действующие в зоне СВО. Я лично принимал участие в этих акциях, сопровождая гуманитарные грузы в регионы их распределения. Это наш долг. Долг граждан России. Долг армян, благодарных российскому государству и за поддержку нашей исторической Родины, и за обеспечение всех необходимых условий для национально-культурного развития армянской общины России. Мы должны вместе с президентом России, вместе со всем народом сделать всё, чтобы одержать победу в этой непростой битве с НАТО.

Должен отметить, что проводимая работа осуществляется системно, все действия согласуются и с действующим законодательством, и с государственными структурами, и с другими общественными формированиями, в том числе с национально-культурными объединениями. Совсем недавно мы приняли участие в гуманитарной акции, проведенной по инициативе лидеров национальных диаспор, входящих в краевой Центр национальных культур. Российским военнослужащим в зону проведения СВО было направлено 1000 коробок с продуктовыми наборами и подобные акции будут продолжаться.

Могу убежденно сказать, в том числе и на примере жителей многонациональной Кубани, что сплоченность россиян с ходом проведения спецоперации только возросла и люди понимают, что единство делает нас сильными и непобедимыми. Достаточно сказать, что представители более сотни народов России уже удостоены высоких наград за участие в спецоперации. Остается только процитировать Президента России Владимира Путина, заявившего в ходе недавнего заседания Совета по межнациональным отношениям о том, что многонациональность России является ее всепобеждающей силой.