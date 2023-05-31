Следком России расследует падение беспилотника на Афипском НПЗ Фото из архива КП

Следком России расследует падение беспилотника на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, ЧП в Северском районе Кубани произошло утром 31 мая. На местном Афипском нефтеперерабатывающем заводе загорелась одна из установок по перегонке мазута. Причиной пожара стало падение беспилотника на территории предприятия.

Падение БПЛА спровоцировало возгорание на площади 100 квадратных метров. Прибывшим службы оперативно локализовали пожар. Уже около 05:00 его полностью потушили.

– Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу, – написал глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

В результате падения БПЛА на территории Афипского НПЗ никто не пострадал. Теперь следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

– Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик, Белгородской области и Краснодарского края, – говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, ночью 29 мая в Северском районе отразили атаку четырех беспилотников на Ильский НПЗ. На месте возникло задымление, которое оперативно ликвидировали дежурные службы завода. В результате происшествия никто не пострадал.

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