Упавший на территорию Ильского НПЗ беспилотник уничтожен взрывотехниками

Пострадавших нет

Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ в Северском районе Кубани. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Прилет БПЛА на Ильский нефтеперерабатывающий завод произошел около 04:00. Уточняется, что неустановленный беспилотный аппарат при падении разбился.

– Инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы. Угрозы жизни населения нет, – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб имущества завода не причинен.

Уточняется, что в 9:20 упавший БПЛА уничтожили взрывотехники в целях безопасности.

Напомним, в Северском районе Кубани утром 31 мая произошло еще одно падение беспилотника. На местном Афипском нефтеперерабатывающем заводе из-за прилета БПЛА загорелась одна из установок по перегонке мазута. Возгорание оперативно ликвидировали экстренные службы. В результате ЧП никто не пострадал.

– Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу, – написал глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.