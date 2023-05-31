Сурен Марданян: Приучать ребенка к физической культуре нужно с самого раннего возраста

В каком возрасте отдать ребенка в спорт и какую секцию Фото предоставлено — АЦФР «АТЛЕТ»

Вопросом, в каком возрасте отдать ребенка в спорт и какую секцию выбрать, рано или поздно задаются все родители. О том, как дать хороший старт физическому развитию детей, определить склонность к тому или иному виду спорта, мотивировать и преодолевать возрастные кризисы, «КП» рассказал Сурен Марданян - мастер спорта России по тхэквондо ВТФ, обладатель чёрного пояса 3-го дана, многократный победитель и призёр российских и международных соревнований по тхэквондо, тренер высшей категории и спортивный судья.

Об организации детского спорта Сурен Марданян знает не понаслышке – Ассоциация Центр Физического Развития «Атлет», директором краснодарского филиала которой он является, реализует в детских садах города проект «Спорт в шаговой доступности», цель которого – с малых лет приобщить ребят к спорту и выявить таланты для их дальнейшего развития.

- Сурен, вопрос, который волнует многих родителей: с какого возраста нужно начинать приучать ребенка к спорту и каким образом это делать?

- Считаю, что приучать ребенка к спорту нужно с самого раннего возраста. Конечно, сказать точный возраст, с которого нужно начинать, я не могу. И никто не сможет. Существуют особенности развития ребенка: некоторые в три года готовы слушать и слышать тренера, выполнять его установки, а некоторые и в пять лет не готовы принимать информацию. Поэтому все очень индивидуально. Но в любом случае приучать ребенка к физической культуре нужно с самого раннего возраста. И это не обязательно спорт, для начала это может быть зарядка в домашних условиях. Это будет самое лучше начало спортивной карьеры для ребенка.

Фото предоставлено — АЦФР «АТЛЕТ»

- Есть секрет, как мотивировать малыша делать зарядку на постоянной основе?

- Единственный способ — это пример, который может подать родитель. Если ребенок просыпается и видит, как папа каждое утро делает зарядку, то это для него пример, и он к этому быстро приучится. А когда папа и мама ничего не делают, но требуют от ребенка делать каждый день упражнения, заниматься спортом, это не действует. Это то же самое, когда родители не читают книги, но требуют от ребенка, чтобы он читал.

- Существует много видов спорта. И они очень разные. Как понять, что подойдет твоему ребенку? На что обращать внимание при выборе секции? Как определить, в каком виде спорта у ребенка наибольшие перспективы?

- При выборе спортивной секции в первую очередь нужно исходить из желания ребенка. Необходимо смотреть, чем он хочет заниматься, какие виды спорта ему интересны. На начальном этапе самое главное, чтобы ребенок с любовью и желанием посещал ту или иную спортивную секцию. А потом, когда мы уже делаем более осознанный выбор в сторону того или иного спорта, необходимо смотреть на особенности конституции ребенка, его телосложение, рост, вес, гибкость. Это очень важно. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался профессионально спортом, эти антропометрические данные обязательно нужно учитывать. Конечно, простому родителю сложно понять, к какому виду спорта его ребенок предрасположен. Для этого существуют спортивные секции, профессиональные тренеры, где вам подскажут, к какому виду спорта ребенок больше предрасположен.

- Почему для реализации проекта были выбраны детские сады?

- Я как действующий тренер понимал, что способных, одаренных, перспективных детей нужно находить именно в детских садах. Зачастую, когда ребенок приходит в школу, его уже перехватывают другие тренеры. Поэтому мы договорились с одним садиком в Сургуте, что будем просматривать детей у них. Так мы поняли, что это классная практика, которая дает свои плоды. Именно после этого появилась идея написать программу «Спорт в шаговой доступности», согласно которой занятия спортом должны начинаться именно в детских садах. Это стало очень востребованным в том числе у родителей, потому что не нужно никуда возить детей - профессиональные тренеры приходят в детский сад, занимаются с ребенком. Очень удобно и для родителей, и для тренеров, и для детей.

- Сколько ваших тренеров сейчас занимаются с малышами в детских садах Краснодара? Какие спортивные дисциплины преподают?

- Сейчас в нашем центре в Краснодаре работают 23 человека. Тренеры Ассоциации - профессионалы своего дела. Они все работают в спортивных школах и центрах. Развиваются такие дисциплины, как тхэквондо, гимнастика, шахматы, футбол и немного хореографии. Но нельзя сказать, что чисто эти виды спорта. У нас есть лицензированные программы, которые были написаны специально для проведения занятий с детьми дошкольного возраста. В программах указано, что это общее физическое развитие с элементами, например, тхэквондо, или элементами футбола, или гимнастики. В нашем центре работают только профессиональные тренеры именно по отдельным видам спорта: тхэквондист ведет тхэквондо, тренер по гимнастике ведет гимнастику. Нет такого, чтобы специалист общего профиля вел какую-то специализацию. В планах у нас масштабировать, попробовать нашу деятельность в других городах Краснодарского края.

Фото предоставлено — АЦФР «АТЛЕТ»

- Как проходит набор ребят на ваши занятия? Записаться могут все желающие или же есть отбор по способностям?

- Как такового у нас не существует отбора в детских садах. Мы берем абсолютно всех желающих детей, которые не имеют медицинских противопоказаний. Ребенок, записавшись в нашу секцию, приносит справку, что он здоров и может заниматься спортом. Еще один важный критерий — это желание ребенка заниматься тем или иным видом спорта. Как я уже сказал, для родителей это очень удобно, потому что занятия проходят в детском саду, детей никуда не нужно водить. И для нашего тренера это тоже очень хорошо, у него появляется возможность выбирать способных ребят именно в детском саду. В дальнейшем после окончания детского сада тренер может взять к себе перспективного ребенка, например, в школу олимпийского резерва или в свою спортивную федерацию для более профессиональных занятий с ним.

- А что делать, если ребенок категорически отказывается посещать спортивные секции? Настаивать на занятиях и заставлять? Дать перерыв на какой-то срок, чтобы подумал? Отказаться от занятий?

- Конечно, бывают ситуации, когда ребенок через какой-то промежуток времени отказывается заниматься. В первую очередь, необходимо разобраться, в чем причина. Может быть, он просто устал или не нашел общего языка с тренером. Может быть, ему надоел вид спорта. Можно попробовать поменять секцию. Или же оставить ребенка в том же виде спорта, но попробовать отдать другому тренеру. Конечно, здорово, когда тренер является профессионалом, он сможет найти подход к ребенку, найти общий язык. Также можно на какое-то время сделать паузу. Но родителям нужно быть внимательными, не всегда вестись на требование ребенка. Нужно объяснять ему, что сейчас сложно, но в дальнейшем это понадобится. Но в любом случае нужно разобраться, в чем именно причина - это просто каприз или есть какая-то объективная причина.

- В спорте важен в том числе и соревновательный дух. Проводятся ли спортивные состязания между воспитанниками детских садов? В каком формате они проходят?

- На базах наших детских садов постоянно проводятся конкурсы, фестивали, мероприятия, где дети могут состязаться между собой. Именно в соревнованиях дети этого возраста пока еще не имеют права выступать, а вот в каких-то дисциплинах, например, прыжки в длину или челночном беге, могут показать себя. Такие мероприятия очень востребованы и нравятся детям. Это помогает сохранить заинтересованность, у них появляется больше мотивации. Также наши тренеры по единоборствам часто привлекают своих воспитанников к мероприятиям, которые проводятся на уровне федераций. Дети аттестовываются, получают цветные пояса по тхэквондо или каратэ, что очень мотивирует.

- И еще один важный вопрос, который волнует родителей. Стоит ли ждать от ребенка олимпийских амбиций и изначально настраивать на профессиональный спорт? Или же лучше акцентировать внимание на пользе для здоровья и развития ребенка?

- Олимпийский и профессиональный спорт – это, конечно, здорово. Но изначально нужно ребенку объяснить, особенно в дошкольном возрасте, что это полезно для его здоровья и развития. Это самое главное. А говорить об олимпийских успехах и профессиональном спорте нужно позднее, на другом этапе обучения.