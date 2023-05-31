«Мы идем на передней линии». Два брата-артиллериста из Краснодарского края ушли на СВО

Братья выбрали военную карьеру. Фото: личный архив

Дмитрий и Андрей Швачка из станицы Калниболотской Новопокровского района Кубани с начала СВО находятся на передней линии. Оба брата – начальники службы артиллерийского вооружения. У них всегда была одна мечта на двоих – стать профессиональными военными. Закончив Пермский военный институт с разницей в семь лет, кубанцы попали на службу в Чеченскую республику, а в феврале 2022 года – на Украину.

- Все - и офицеры, и солдаты – тогда шли на передней линии и держали оборону в Запорожской области. Страх был, он и сейчас есть. Но стараешься думать о хорошем, представляешь, что все это скоро закончится, и мы вернемся домой к семьям, – рассказывает старший брат Дмитрий.

После первой командировки он вернулся в свою часть, но уже в декабре его вновь отправили в зону проведения спецоперации, на херсонское направление. Говорит, что быт тут налажен, есть все, что нужно.

- Мы все-таки штатные военные. Когда поступали в институт, понимали, что нас ждет и куда мы идем. Поэтому со всем справляемся, - говорит боец.

Дома Дмитрия ждут жена и сын, который недавно появился на свет, пишет «Сельская газета». «Будущий защитник Отечества» - так называет малыша новоиспеченный отец и будет рад, если сын пойдет по его стопам.

- Каждый мужчина должен быть готов в случае необходимости защитить Родину. Если никто не будет поступать в военные институты, кто будет это делать? – считает участник СВО.

Его младший брат Андрей Швачка год назад закончил институт. Сначала привыкал на новом месте – по распределению он попал в Чечню, а в январе 2023 года со своим подразделением был переброшен в Запорожье.

- У нас с братом одинаковые должности, у него опыт большой, поэтому часто советуюсь с ним, созваниваемся по необходимости, - говорит Андрей.

Оба бойца отмечают, что на передовой их поддерживают весточки от родных и близких, а еще детские рисунки и письма.

- Эти слова поддержки и пожелания поднимают боевой дух, бодрят и воодушевляют. Радует, что дома ждут, переживают, - отмечают братья. – Поэтому мы уверены, что вернемся домой с победой!