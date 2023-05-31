Идут повторные подтопления: В двух районах Кубани откачивают воду во дворах домов

На Кубани продолжают откачивать воду с затопленных дворов. Фото: t.me/mchs_kuban

На Кубани продолжают устранять последствия ЧС, которые произошли из-за высокого уровня грунтовых вод. Всего из-за стихии оказались затопленными почти 2 тысячи дворов и более 450 домов.

- В Лабинском районе происходят повторные подтопления придомовых территорий. Всего оценочные комиссии выявили факты подтопления 507 дворов. В том числе 327 домов, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

При этом работы по устранению наводнений не прекращаются. По заявкам жителей специалисты откачивают воду.

- В Курганинском районе остаются подтопленными 10 придомовых территорий. Всего оценочные комиссии выявили факты подтопления 1365 придомовых территорий. В том числе 142 домов, - поделились в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в Курганском районе работы по откачке воды также продолжаются.

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