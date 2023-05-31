Сбил дрон из «калаша». Доброволец из Краснодарского края уничтожил беспилотник противника очередью из автомата

Андрей Бикеев и сбитый дрон. Фото: Огни Кубани

Добровольцы из Краснодарского края продолжают нести достойную службу в зоне СВО. Андрей Бикеев из станицы Кавказской пошел на СВО добровольцем. 38-летний мужчина работал на железной дороге машинистом тепловоза. Он мог смело не пойти в военкомат, у него была бронь. Но отсиживаться дома не стал, начальство с пониманием отнеслось к решению Андрея.

Боец прошел подготовку в Майкопе, а потом был направлен на запорожское направление. Через некоторое время стал командиром отделения. В одно утро он осматривал позиции и вдруг заметил в небе несколько дронов. Они двигались на высоте примерно 150 м. Андрей взвел автомат, прицелился, выпустил очередь и сбил беспилотник. Рухнувший аппарат оказался разведчиком, он фотографировал местоположение российской техники.

- Мы гордимся боевой сноровкой сына. Раз выбрал свой путь — пусть стоит за Россию. Жена после этого сообщения сразу предположила: «Может, отпуск дадут? Ко мне приедет на день рождения в июне, — рассказал газете «Огни Кубани» отец военнослужащего Сергей Бикеев.

Сам он 26 лет проработал в органах внутренних дел, 15 из них в должности замначальника и начальника штаба, бывал в командировках в Чечне и Крыму в 2014 году.

- Андрей тоже связан с армией. Он отслужил сроку и работал по контракту в погранвойсках. Сейчас несет службу на границах нашей страны. Мы волнуемся за него, особенно жена. Но это его достойное решение, по-другому просто нельзя, - говорит отец бойца.