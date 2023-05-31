«Однушка» по цене элитных апартаментов в Москве. Риелтор объяснил, почему цены на жилье в Краснодаре сорвались с цепи

В Краснодаре с каждым годом появляется все больше домов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Без четырех миллионов рублей на рынок жилья в Краснодаре лучше не соваться. Оценив предложения на популярных сайтах по продаже недвижимости, с уверенностью можно сказать - с такой суммой на руках сильно не разгуляешься. Можно попытаться приобрести «однушку», но придется выбирать - либо район похуже, либо площадь поменьше. Средняя же цена на однокомнатные квартиры в новостройках держится на уровне выше шести миллионов. При этом есть студии, за которые просят больше восьми миллионов рублей. KP.RU узнала у риелтора, что происходит на рынке недвижимости и что будет с ценами на квартиры летом.

За что платим

Дешевле 2,6 млн рублей однокомнатную квартиру в Краснодаре не найти. Это, как правило, малогабаритное жилье с предчистовой отделкой, площадь которого чуть больше 20 квадратов. Обычно столько занимает один зал или гостиная. Здесь же крошечная комната и кухня и совмещенный санузел без ванны. Ее заменяет советский аналог душевой кабины - поддон. Словом, в такой квартире не развернешься - двум людям будет тесновато.

В противовес - «однушка» за 15 миллионов рублей. Квадратура здесь уже больше - 70. Правда, получит покупатель бетонную коробку с окнами и базовой входной дверью. С чем же связан такой перекос цен?

- Безусловно, разная цена не говорит о том, что речь идет об одной и той же недвижимости, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель агентства недвижимости в Краснодаре Роман Маслевский. - На стоимость жилья влияют районы, локации рядом с домом, условия, минимальное количество конкуренции.

Кроме того, по словам Романа Маслевского, нередко разный ценник на квартиры может говорить о том, что это фейковое предложение.

- Публикуется рекламное объявление, где указывается низкая стоимость. Делается это, чтобы получать звонки и, таким образом, заполучить себе клиентов. То есть идет привлечение покупателей в этот жилой комплекс, - говорит эксперт. - Например, если мы возьмем развитый район "Фестивальный", то стоимость квартир там, действительно, может доходить до 10 миллионов. При этом найти за пять миллионов, невозможно. Только если это не вторичный фонд.

КСТАТИ

Цена бывает кусачей

Однако в кубанской столице есть лоты, стоимость которых больше напоминает московские расценки. Так, например, самая дешевая однокомнатная квартира в жилом комплексе рядом с улицей Постовой и собором Александра Невского стоит 33 миллиона рублей. Один квадратный метр жилья в таком доме стоит больш 360 тысяч рублей. Такие расценки, как правило, можно увидеть в элитных ЖК рядом с "Лужниками" в Москве.

- Сегодня это самый дорогой дом в городе. Конечно, это явление не нормальное, такое жилье рассчитано на очень узкий круг людей, - объясняет KP.RU руководитель агентства недвижимости в Краснодаре Роман Маслевский. - Тем не менее, сейчас очень много квартир, цена на которые перевалила за 10 миллионов рублей. Как правило, это дома на улице Тургенева, это ЖК в центре города. Но можно поискать и варианты дешевле - за пять миллионов. Это может быть новостройка с предчистовой отделкой в районе, который дальше от центра.

Также на более низкую стоимость повлияет уровень жилья - этажность, планировка и не только. Покупателям придется определиться, чем они готовы пожертвовать во время проживания, дабы сэкономить.

БУДЬ В КУРСЕ!

Каков прогноз

Дешеветь жилье вряд ли будет, поскольку спрос на квартиры в Краснодаре не падает. Специалисты советуют не выгадывать лучший момент для покупки. Прогнозы риелторов таковы - цены на первичку в Краснодаре будут продолжать расти, но скачка не ждут. Поднимать стоимость застройщики будут аккуратно. Это связано, главным образом, с подорожанием стройматериала и повышением стоимости проектного финансирования.

В то же время, чтобы не работать в минус, большинство девелоперов, как и прежде, будут предлагать скидки или бонусы на квартиры, чтобы не упустить клиентов.