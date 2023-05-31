Мэра Сочи обошла только Казань и Москва. Градоначальники из Краснодарского края обновили позиции в рейтинге эффективности

В рейтинг попали мэра из Сочи и Краснодара

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ составил очередной топ глав российских городов. Исследование провели на основе заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В рейтинге не указываются критерии выбора. В итоге было оценено 88 мэров разных российских городов.

Лидером исследования стал мэр Москвы Сергей Собянин, вторую позицию аналитики отдали главе Казани, а "бронзу" - мэру Сочи Алексею Копайгородскому.

Алексей Копайгородский, по мнению экспертов, продолжает демонстрировать устойчивость позиций в «Национальном рейтинге». И это происходит в том числе за счет политической и социально-экономической стабильности во вверенном ему городе.

- Эксперты в этой связи позитивно оценили координирующую роль руководителя муниципалитета, который с руководителями силовых структур и правоохранительных органов обсудил совместные действия по обеспечению безопасности в высокий летний сезон на совещании городской антитеррористической комиссии. Особое внимание чиновников и силовиков мэр обратил на вопросы общественной, санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности на объектах транспорта и коммунальной инфраструктуры города-курорта, который принимает одномоментно полторы сотни тысяч гостей (всего с мая по октябрь Сочи ожидает на отдых и оздоровление 4,5 млн человек). По поручению Алексея Копайгородского внедрена новая эффективная форма взаимодействия органов муниципальной власти и правоохранительных органов с гражданами в формате так называемых «четверок». В них входят сотрудники районной администрации, муниципальные депутаты, члены ТОС и участковые уполномоченные полиции, - пояснили составители рейтинга.

Мэру Сочи ставят в заслугу обеспечение безопасности в городе, который находится близко с зоной проведения СВО.

Помимо этого глава курорта демонстрирует, по мнению специалистов, пример открытости и взаимодействия с населением по ключевым вопросам. Так считают успешным его опыт проведения обсуждений нового генплана.

- Они организовали приемные, где собирали предложения жителей по генплану. И потом корректировали план города на следующие десятилетия, - говорит Александр АСАФОВ,

политолог, журналист, политический эксперт. Автор проекта «Политические и электоральные процессы простыми словами».

Градоначальник из Краснодара Евгений Наумов занял 14-ое место в рейтинге, и учитывая его небольшой срок на посту мэра кубанской столицы - это успех.