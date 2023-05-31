Внутри каждого из нас геномный космос

Краснодарская медицинская лаборатория CL LAB представила собственное геномное направление. Фото предоставлено пресс-службой CL Medical Group.

Технологии будущего, еще недавно казавшиеся невозможными, становятся реальностью. Сложные операции с использованием роботов или 3D-печать органов для пересадки - все это уже давно перестало быть фантастикой. Мир вокруг нас меняется с космическими скоростями. Каждое открытие ученых - на вес золота. Но краснодарская медицинская лаборатория CL LAB пошла дальше. Она не только представила собственное геномное направление и проект «Индивидуальной генетической карты экзомного уровня CL G.E.N.E.X.23», но и сделала его доступным. Чтобы каждый мог управлять своим будущим.

Один раз и на всю жизнь

Презентацию проекта лаборатории в Краснодаре открыл герой России Сергей Рязанский. По своей специальности он - кандидат биологических наук, летчик-космонавт, первый в мире ученый-командир космического корабля. Его жизнь - постоянные исследования на земле и в невесомости, все это ради людей.

- Человечество и дальше будет изучать космос. Только вдумайтесь, за последние два года появилось более 500 космических стартапов, - говорит Сергей Рязанский. – А геномика – это тоже технология будущего. Все начиналось с идеи «расшифровать» человека, а сегодня это переходит уже в практическую плоскость, где, действительно, спасаются жизни, повышается качество жизни человека, потому что он больше знает о себе. Убежден, что у геномной медицины серьезное будущее. Важно, что региональные компании, такие как краснодарская медицинская лаборатория CL LAB, активно внедряют инновации в этом направлении.

Лаборатория CL LAB – единственная в ЮФО частная медицинская лаборатория с собственным отделом геномики, с 2018 года успешно выполняющая исследования в этом направлении. Важное отличие от других частных компаний - в CL LAB проводят комплексное генетическое исследование, которое позволяет расшифровать все геномные варианты, известные сегодня мировым ученым. При этом сам результат можно со временем вновь проанализировать в любой геномной лаборатории, чтобы получить обновленные данные о работе вашего организма с учетом новейших международных открытий.

Основатель лаборатории CL LAB, кандидат медицинских наук Феликс Гамзаев. Фото предоставлено пресс-службой CL Medical Group.

– Проведена колоссальная работа. Если говорить про генетику, то этим мы занимаемся уже десять лет. Начинали с генетики гемостаза, потом ввели тесты репродуктивной геномики. То, что представляем сегодня – это вершина Эвереста, результат многолетней работы, - объясняет основатель лаборатории CL LAB, кандидат медицинских наук Феликс Гамзаев.

Чтобы получить подробную информацию о своем здоровье, требуется лишь один раз сдать венозную кровь в лаборатории CL LAB. После тщательного анализа в течение 60 рабочих дней на руки человек получает практически «Книгу жизни» о себе – Индивидуальную генетическую карту. Ее объем порядка 250 листов. На каждой странице - жизненно-важная информация от том, есть ли предрасположенность к развитию того или иного наследственного заболевания, особенности обмена веществ, какие препараты наиболее эффективны для вас и какая физическая активность более предпочтительна. Самому в этом разбираться не нужно – после очной консультации врача-генетика у пациента не останется вопросов.

Инвестиции в будущее

По словам медицинского директора лаборатории CL LAB Николая Скобликова, индивидуальная генетическая карта - это даже не книга о человеке, это проект, по которому написан каждый из нас. Но интерпретировать написанное природой в наших ДНК сможет только грамотный специалист-генетик, который расскажет, на что обратить внимание.

Медицинский директор лаборатории CL LAB Николай Скобликов. Фото предоставлено пресс-службой CL Medical Group.

- Внутри нас действительно геномный космос. Но важно помнить, что космос, безусловно, прекрасен, но недобр. В космосе есть много опасностей и рисков для жизни. И мы открываем вам именно эти компоненты космоса, обращая ваше внимание: «Смотрите, здесь опасно, здесь надо быть осторожным!», — говорит кандидат медицинских наук, медицинский директор лаборатории CL LAB Николай Скобликов.

Индивидуальная генетическая карта CL G.E.N.E.X.23 - буквально путеводитель по здоровью и будущему, результат анализа - это не 100% прогноз, но это реальные рекомендации, которые спасают человеческие жизни.

- Перед вами человек, который благодаря генетическому анализу полностью изменил свою жизнь. Теперь я знаю про себя все – в рамках исследования у меня выявлен высокий риск развития диабета второго типа и инфаркта - поделился Феликс Гамзаев. - Понимая, с чем могу столкнуться в будущем, я заранее занялся эффективной профилактикой. Я похудел на 44 килограмма за семь лет, полностью изменил взгляд на жизнь, помолодел.

После тщательного анализа в течение 60 рабочих дней на руки человек получает практически «Книгу жизни» о себе – индивидуальную генетическую карту. Фото предоставлено пресс-службой CL Medical Group.

Исследование CL G.E.N.E.X.23 сегодня уже доступно в двух вариантах: пакет «Start» за 120 тыс. рублей и пакет «PRO» за 150 тыс. рублей. Второй вариант, помимо индивидуальной генетической карты, консультации врача-генетика и дорожной карты по дополнительной диагностике, включает комплексное обследование организма – чекап с консультацией профильных врачей и «паспорт здоровья».

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