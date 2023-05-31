На Армавир и Кавказский район обрушились проливные ливни с градом

В пригороде Кропоткина выпал крупный град. Фото: t.me/kub_news_ru

Последний день весны на Кубани отметился совсем не весенней погодой. Восточная часть региона снова попала под удар непогоды. На Армавир и Кавказский район во второй половине дня обрушились ливни и град. Мелкие, словно горох льдинки, усыпали землю так плотно, словно выпал снег.

- Хорошо, что хоть град был мелким и сыпало всего несколько минут, - рассказывали жители. - А ливень хороший был, да.

Ледяным горохом засыпало улицы в Армавире. Фото: t.me/kub_news_ru

Пригороду Кропоткина повезло меньше, чем соседям. По крышам домов и автомобилей, свежим всходам барабанили градины размером с крупный грецкий орех. Дождевыми водами в Кропоткине затопило улицы. На перекрестке улицы Ростовской и переулка Отечественного случился настоящий потоп.

Ушел под воду и Новороссийской тоннель в Армавире. Воды — по пояс, попавшие в ловушки в автомобили с большим риском преодолевают это море. Также затопило поля и участок трассы.

- Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлено до 2 июня. В течение суток с 1 по 2 июня, за исключением Сочи, в регионе ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, - сообщили прогноз погоды в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.