Подтопило 12 домов и спортзал. Стихия обрушилась еще на два района Кубани

Ликвидация последствий продолжается

В Краснодарском крае продолжает бушевать непогода. Из-за высокого уровня грунтовых вод происходят подтопления домов и улиц. 31 мая под властью стихии оказались Новокубанский и Крыловской районы. В оперштабе рассказали, что вода зашла в 12 домов.

- В Новокубанском районе из-за проливных дождей подтопило Новокубанск и поселок Прикубанский – 33 придомовые территории, в том числе в 10 домов заходила вода. В течение суток 31 мая наблюдали подъем уровня воды в реке Горькая балка.

В настоящее время уровень рек в Новокубанском районе норме. Из домов воду откачали. На месте работают комиссии по обследованию территории.

Также в Крыловском районе из-за проливных дождей в селе Шевченковское подтопило восемь дворов и два дома. Кроме этого, вода зашла в спортивный зал школы №4.

На данный момент вода сошла. Подсчитывается причиненный ущерб.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что последний день весны на Кубани отметился совсем не весенней погодой. Восточная часть региона снова попала под удар непогоды. На Армавир и Кавказский район во второй половине дня обрушились ливни и град. Мелкие, словно горох, льдинки, усыпали землю так плотно, будто выпал снег.