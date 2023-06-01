Путешествие в кубанское прошлое, театр и битва комиков. Как провести первые выходные лета в Краснодаре интересно, весело и познавательно

Прочувствуйте всю глубину любви во время спектакля «Маскарад». Фото: dram-teatr.ru

Маленький принц

В краснодарском театре Veritas, который был создан местными актерами в 2018 году, 1 июня покажут «Маленького принца», поставленного по мотивам известной всем детской сказки.

- В суете современного мира у взрослых совсем не остается времени пообщаться со своим «внутренним ребенком». Они становятся заложниками своей работы и теряют веру в чудо. Наш спектакль — это гипербола. Вместе с детьми мы напоминаем каждому взрослому о том, что очень часто забывается за суетой и бытовыми проблемами. Мы напомним о том, что глаза бывают слепы. Зорко — одно лишь сердце, - поделились создатели постановки.

Среди посетителей спектакля — огромное количество восторженных отзывов. Зрители отмечают, что постановка интересна не только детям, но и взрослым.

Назад в кубанское прошлое

Как часто, проходя по красивым улицам Краснодара и смотря на великолепные, старинные дома, вы вспоминаете их историю? И знаете ли? А ведь это — наше наследие. Узнать прошлое южной столицы можно во время пешей экскурсии, которую получится организовать в любое удобное для вас время.

- Изучение Краснодара мы начнем с главных достопримечательностей города. Здесь любят проводить время местные жители. Сюда же приезжают туристы для знакомства с городом. Мы прогуляемся по живописной набережной реки Кубани и паркам, увидим красивые храмы, сделаем фото на фоне Александровской триумфальной арки и памятника Святой Екатерине. Во время прогулки вы узнаете все об истории создания города, купеческом прошлом и местном казачестве, - рассказал экскурсовод.

Во время экскурсии вы сможете узнать любопытные факты, например, как Екатерина повлияла на развитие кубанского казачества и как город жил во время Великой Отечественной войны.

Маскарад

В Театре драмы имени М. Горького 3 июня пройдет спектакль «Маскарад», который успел покорить десятки зрителей своей необычностью, красочностью и зрелищностью.

- В основе сюжета — драма успешного в карточных играх и привыкшего к столичным раутам Евгения Арбенина. Он уже не молод и пресытился порочной жизнью высшего общества. Для собственного удобства Арбенин женится, заключает некий «союз с добродетелью» и неожиданно для себя... влюбляется в совсем юную супругу, - поделились постановщики спектакля.

Любовная драма разворачивается вокруг Нины — прекрасной, как ангел, и наивной, как дитя. Эта девушка удивительным образом смогла сосредоточить на себе все мысли главного героя и всю нежность его окаменевшего сердца.

В итоге буря страстей приводит Арбенина к самому сложному решению в его жизни. В его руках оказывается сильнодействующий яд.

Битва комиков

Если вы устали от повседневной жизни и хотите весело провести вечер, предлагаем сходить 3 июня на «Битву комиков», которая пройдет в одном из краснодарских баров.

- Разные местные комики будут выступать, а тот, кто больше всего понравится залу, получит денежный приз, - рассказали организаторы мероприятия.